02 Eylül 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'a düğün bereketli geldi! Milyonlarca lira teklif edildi

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'a düğün bereketli geldi! Milyonlarca lira teklif edildi

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Ünlülerin akın ettiği düğünden kareler sosyal medyanın da gündemine oturdu. Son dönemin en popüler çiftlerinden olan Koç ve Özdemir, dev firmaların da radarına girdi. Çiçeği burnunda evlilere milyonlarca TL'lik reklam teklifleri gitmeye başladı.

Giriş Tarihi: 02.09.2022 09:00 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 09:03
  • 1
  • 29
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’a düğün bereketli geldi! Milyonlarca lira teklif edildi

Merakla beklenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğünü, geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 29
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’a düğün bereketli geldi! Milyonlarca lira teklif edildi

Törenin ardından işlerine son sürat devam eden ikiliden Özdemir, yeni projesinin çekimlerine kaldığı yerden devam ederken ünlü müzisyene konser teklifleri yağıyor.

  • 3
  • 29
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’a düğün bereketli geldi! Milyonlarca lira teklif edildi

Güzel oyuncuyla yaşadığı aşkın ardından popülerliği iyice artan Oğuzhan Koç, bir süre önce sahne ücretine de zam yapmıştı.

  • 4
  • 29
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’a düğün bereketli geldi! Milyonlarca lira teklif edildi

Demet Özdemir'den önce Instagram'da 1.7 milyon olan takipçisi sayısı 2.8 milyon olan ünlü müzisyen, şimdilerde gelen konser tekliflerini karşılayamaz oldu.

  • 5
  • 29
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’a düğün bereketli geldi! Milyonlarca lira teklif edildi

GENÇLERİN GÖZDE ÇİFTİ

Öte yandan özellikle gençlerin en sevdiği ünlü çiftler arasına giren ikili, markaların da yakın markajına girdi.