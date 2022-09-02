Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'a düğün bereketli geldi! Milyonlarca lira teklif edildi

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Ünlülerin akın ettiği düğünden kareler sosyal medyanın da gündemine oturdu. Son dönemin en popüler çiftlerinden olan Koç ve Özdemir, dev firmaların da radarına girdi. Çiçeği burnunda evlilere milyonlarca TL'lik reklam teklifleri gitmeye başladı.