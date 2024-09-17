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Müge Anlı'da şoke eden olay: Canlı yayında ağzından kaçırdı! Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürdü?

Kastamonu'da 18 yıl önce kaybolan Hatice Musaoğlu, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranıyor. 50 yaşındaki yaşlı kadının akıbeti izleyiciler tarafından merak ediliyor. Hatice Musaoğlu'nun kızı Sevim Terzi, programda, abisinden şüphelendiğini belirterek iddialarda bulundu. Müge Anlı ise çelişkili ifadeleriyle dikkat çeken Aydın'ın dün, canlı yayında annesini öldürdüğünü ağzından kaçırdığını söyledi. Ancak, Aydın Musaoğlu, hakkında çıkan iddiaları yalanlamaya devam etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.09.2024 12:42 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 13:03
Müge Anlı’da şoke eden iddia: Önce gömdü sonra cenazesini çıkardı!

Müge Anlı programında araştırılan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu'nun öldürülüp öldürülmediği merak konusu oluyor.

Müge Anlı’da şoke eden iddia: Önce gömdü sonra cenazesini çıkardı!

18 yıl önce Kastamonu'da kaybolan yaşlı kadının kaybolmasının ardından oklar oğlu Aydın Musaoğlu'na çevrilmiş durumda.

Müge Anlı’da şoke eden iddia: Önce gömdü sonra cenazesini çıkardı!

"ANNEME SİLAH ÇEKTİ"

Musaoğlu'nun kızı Sevim, abisinin annesine silah çektiğini iddia etmişti. Sevim, "Annemle abim, babamdan kalan parayı bölüşemiyordu. Abim, 'Parayı bana vermediniz' diye anneme silah çekti ve boğuyordu. Annem 'imdat' diye bağırınca ayrıldı" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı’da şoke eden iddia: Önce gömdü sonra cenazesini çıkardı!

Aydın bu iddiaların üzerine "Biz eşimle ahıra yakın olan odada kalmak istedik. Ancak annem bunu istemedi bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Sonra annemle anlaştık. Annem başka odaya geçti." dedi.

Ayrıca annesinin fizik tedaviye gittiğini belirterek kaybolduğu gün annesinin gri bir araca bindiğini söyledi.

Müge Anlı’da şoke eden iddia: Önce gömdü sonra cenazesini çıkardı!

Musaoğlu, "Annem gece giderdi gündüz gelirdi. Bazen bir hafta olmazdı. Bu yüzden şüphelenmedim. Düşüp kalktığı bir erkek vardı. İsmi Fehmi Çılbır'dı. Altınları da onun evinden çıktı. Annem ortadan kaybolduktan sonra kardeşim Cemile annemin parasını çekmiş..." iddiasıyla herkesi şaşırttı.

"BABAM BABAANNEMİ ÇUVALA KOYDU

Musaoğlu'nun annesi hakkında kayıp başvurusunda bulunmadığı da ortaya çıktı. Hatice Musaoğlu'nun kardeşi Mehmet Musaoğlu, Aydın'ın babaannesine şiddet uyguladığını ve çuvala koyup yukarı kata attığını öne sürdü.