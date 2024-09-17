17 Eylül 2024, Salı
Müge Anlı'da şoke eden olay: Canlı yayında ağzından kaçırdı! Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürdü?
Kastamonu'da 18 yıl önce kaybolan Hatice Musaoğlu, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranıyor. 50 yaşındaki yaşlı kadının akıbeti izleyiciler tarafından merak ediliyor. Hatice Musaoğlu'nun kızı Sevim Terzi, programda, abisinden şüphelendiğini belirterek iddialarda bulundu. Müge Anlı ise çelişkili ifadeleriyle dikkat çeken Aydın'ın dün, canlı yayında annesini öldürdüğünü ağzından kaçırdığını söyledi. Ancak, Aydın Musaoğlu, hakkında çıkan iddiaları yalanlamaya devam etti.
Giriş Tarihi: 17.09.2024 12:42 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 13:03