Müge Anlı'da şoke eden olay: Canlı yayında ağzından kaçırdı! Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürdü?

Aydın bu iddiaların üzerine "Biz eşimle ahıra yakın olan odada kalmak istedik. Ancak annem bunu istemedi bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Sonra annemle anlaştık. Annem başka odaya geçti." dedi.

Ayrıca annesinin fizik tedaviye gittiğini belirterek kaybolduğu gün annesinin gri bir araca bindiğini söyledi.