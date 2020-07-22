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Hayranlarına müjdeli haber! Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'in yayınladığı Türk dizileri arasında yer alan Atiye, ilk sezonuyla beğenileri üzerine toplamıştı. Hayranları 2. yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Başrollerinde;
Beren Saat, Mehmet Günsur, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun'un paylaştığı dizinin yeni sezon fragmanı heyecanla bekleniyor. Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Atiye yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 23:47 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 23:54
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Hayranlarına müjdeli haber! Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Sorularının cevapları araştırılmaya devam ediyor. Atiye dizisinin başrol oyuncusu Beren Saat, Instagram hesabından 2. sezonun çekimlerinin başladığını açıkladı. Netflix'de yayınlanan ilk sezonuyla beğenileri üzerine toplayan dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hayranlarına müjdeli haber! Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

ATİYE 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Atiye ikinci sezonun Eylül ayında başlaması bekleniyor. Dizinin yapımcıları veya Netflix'ten açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.

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Hayranlarına müjdeli haber! Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

ATİYE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizi, İstanbul'da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye'nin hayatını konu alıyor. Atiye'nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır. Üstüne üstlük, ilk bireysel sergisini açmak üzeredir.

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Hayranlarına müjdeli haber! Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe'de yapılan bir keşif nedeniyle değişmek üzeredir. Erhan adındaki bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.

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Hayranlarına müjdeli haber! Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

ATİYE OYUNCULARI KİMLER?

Beren Saat - Atiye

Mehmet Günsür - Erhan

Metin Akdülger - Ozan

Melisa Şenolsun - Cansu