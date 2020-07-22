ANA SAYFA
Hayranlarına müjdeli haber! Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'in yayınladığı Türk dizileri arasında yer alan Atiye, ilk sezonuyla beğenileri üzerine toplamıştı. Hayranları 2. yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Başrollerinde;
Beren Saat, Mehmet Günsur, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun'un paylaştığı dizinin yeni sezon fragmanı heyecanla bekleniyor. Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Atiye yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 22.07.2020 23:47 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 23:54
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9