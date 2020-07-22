Hande Erçel'in estetiksiz hali magazin dünyasında olay oldu! Hande Erçel'in eski hali hayranlarını şoke etti

Sevgilisi Murat Dalkılıç ile ayrıldığı haberlerinin ardından yeniden gündeme oturan Hande Erçel, eski fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Hande Erçel'in ortaya çıkan fotoğrafları hayranlarını şaşkına çevirdi. Adeta bambaşka gibi görünen genç oyuncunun estetiksiz hali sizi de çok şaşırtacak. İşte ünlülerin estetiksiz halleri..