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Haberler Galeri Hande Erçel'in estetiksiz hali magazin dünyasında olay oldu! Hande Erçel'in eski hali hayranlarını şoke etti

Hande Erçel'in estetiksiz hali magazin dünyasında olay oldu! Hande Erçel'in eski hali hayranlarını şoke etti

Sevgilisi Murat Dalkılıç ile ayrıldığı haberlerinin ardından yeniden gündeme oturan Hande Erçel, eski fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Hande Erçel'in ortaya çıkan fotoğrafları hayranlarını şaşkına çevirdi. Adeta bambaşka gibi görünen genç oyuncunun estetiksiz hali sizi de çok şaşırtacak. İşte ünlülerin estetiksiz halleri..

Giriş Tarihi: 22.07.2020 21:13
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Hande Erçel'in estetiksiz hali magazin dünyasında olay oldu! Hande Erçel'in eski hali hayranlarını şoke etti

Annesini kaybettikten sonra ekranlara bir süre ara veren Hande Erçel, Azize dizisi ile ekranlara döndü. Genç nesilin beğenilen oyuncularından Hande Erçel'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. Hande Erçel'in adeta bambaşka biri gibi göründüğü fotoğrafları görünce sizde çok şaşıracaksınız.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hande Erçel'in estetiksiz hali magazin dünyasında olay oldu! Hande Erçel'in eski hali hayranlarını şoke etti

İşte Hande Erçel ve ünlülerin estetiksiz halleri..

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Hande Erçel'in estetiksiz hali magazin dünyasında olay oldu! Hande Erçel'in eski hali hayranlarını şoke etti

Ebru Gündeş

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Hande Erçel'in estetiksiz hali magazin dünyasında olay oldu! Hande Erçel'in eski hali hayranlarını şoke etti

Ebru Gündeş

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Hande Erçel'in estetiksiz hali magazin dünyasında olay oldu! Hande Erçel'in eski hali hayranlarını şoke etti

Birce Akalay