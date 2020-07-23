Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar'ın evi herkesi şaşkına çevirdi

Dünyanın dört bir yanında hayranları olan Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar bir kez daha sosyal medyanın konuştuğu isim oldu. Sevilen oyuncu Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul dizisi ardından eşi Neslişah Alkoçlar'la birlikte yaşadığı evle konuşuldu. İşte Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar ile ünlülerin evleri.