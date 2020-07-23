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Haberler Galeri Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar'ın evi herkesi şaşkına çevirdi

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar'ın evi herkesi şaşkına çevirdi

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın özel hayatı merak konudu oldu. Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul dizisinin sona ermesinin ardından eşi Neslişah Alkoçlar ve çocuklarına daha fazla vakit ayırmaya başladı. Sevilen oyuncu Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul dizisi ardından eşi Neslişah Alkoçlar'la birlikte yaşadığı evle konuşuldu. İşte Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar ile ünlülerin evleri.

Giriş Tarihi: 23.07.2020 00:34 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 00:36
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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar'ın evi herkesi şaşkına çevirdi

Dünyanın dört bir yanında hayranları olan Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar bir kez daha sosyal medyanın konuştuğu isim oldu. Sevilen oyuncu Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul dizisi ardından eşi Neslişah Alkoçlar'la birlikte yaşadığı evle konuşuldu. İşte Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar ile ünlülerin evleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar'ın evi herkesi şaşkına çevirdi

EV DEĞİL SARAY YAVRUSU

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslihan Alkoçlar Beykoz Çubuklu Vadi Evleri'nde yaşıyor.

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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar'ın evi herkesi şaşkına çevirdi

Ünlü oyuncu eve 2,5 milyon dolar ödedi.

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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar'ın evi herkesi şaşkına çevirdi

Düzyatan, Beykoz Çubuklu Vadi Evleri'ndeki villası için aylık 15 bin TL ödüyor.

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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar'ın evi herkesi şaşkına çevirdi