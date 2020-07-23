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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar'ın evi herkesi şaşkına çevirdi
Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın özel hayatı merak konudu oldu. Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul dizisinin sona ermesinin ardından eşi Neslişah Alkoçlar ve çocuklarına daha fazla vakit ayırmaya başladı. Sevilen oyuncu Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul dizisi ardından eşi Neslişah Alkoçlar'la birlikte yaşadığı evle konuşuldu. İşte Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar ile ünlülerin evleri.
Giriş Tarihi: 23.07.2020 00:34 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 00:36
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