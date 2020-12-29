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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kadroya yeni isimler... Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli mi? Başvurular... Kadroya yeni isimler... Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli mi? Başvurular...
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca hayranı bulunan Survivor 2021 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Acun Ilıcalı tarafından yarışmaya katılacak isimler tek tek açılıyor. Cemal Hünal, Öykü Çelik ve Batuhan Karacakaya yarışmaya katılacak isimler arasında yer alıyor. Hayranları Survivor 2021'in ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. İşte, Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli mi? Başvurular...
Giriş Tarihi: 29.12.2020 19:42 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 19:53
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021'in başlamasına sayılı günler kaldı. Yeni sezon öncesi vatandaşlar yarışmada yer alacak isimleri merak ediyor. Acun Ilıcalı, Instagram hesabı üzerinden yeni isimleri açıklamaya devam ediyor. TV8'in başarılı yapımı hakkında detayları sizler için derledik. İşte, Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli mi? Başvurular...
GALERİ DEVAM EDİYOR SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2021 Survivor'un ne zaman başlayacağı Exxen'de açıklandı. Açıklanan bilgilere göre, Survivor 2021 yarışması 9 Ocak Cumartesi günü akşam saat 20:00'da TV8'de yayınlanacak.
2021 SURVİVOR KADROSU BELLİ OLDU MU?
Survivor 2021 kadrosunda kimlerin yer alacağı büyük merak konusu. Survivor 2021'de yer alan ve Acun Ilıcalı tarafında açıklanan ilk yarışması Cemal Hünal oldu. Survivor 2021 kadrosu elemeler sonrasında açıklanacak.
Daha önce "Hissediyorum. Güzel şeyler olacak" notunu taşıyan paylaşımı ile bu iddiaları kuvvetlendiren Batuhan Karacakaya, Survivor 2021 için Cemal Hünal ile çalışmalara başladı.
Sosyal medya hesabından iddiaları doğrulayan 23 yaşındaki oyuncuya, Survivor'ın eski yarışmacılarından Yasin Obuz da yardım ediyor.
Survivor 2021 kadrosundan haberler gelmeye başladı. Ünlü oyuncular Cemal Hünal ve Öykü Çelik'in ardından Survivor'a gidecek bir diğer ismin de Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt'un olacağı iddia edildi.
'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında' Acun Ilıcalı'nın Okan Kurt'u Survivor'a davet ettiğini açıklandı. Okan Kurt'un kendisine gelen teklife ne yanıt vereceği ise henüz belli değil.
Cemal Hünal ardından Öykü Çelik'in de Survivor 2021 sezonunda yarışacağı iddia edildi. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın fotoğrafını paylaşarak altına "Issız adam, ıssız ada" notuyla paylaşmıştı. Son olarak sosyal medyada Öykü Çelik Survivor 2021'in yeni sezonda ikinci yarışmacısı olacağı iddiaları ile konuşuluyor. Acun Ilıcalı ve Öykü Çelik iddialara yönelik bir açıklamada bulunmadı.