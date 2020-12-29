Survivor 2021 kadrosundan haberler gelmeye başladı. Ünlü oyuncular Cemal Hünal ve Öykü Çelik'in ardından Survivor'a gidecek bir diğer ismin de Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt'un olacağı iddia edildi.

'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında' Acun Ilıcalı'nın Okan Kurt'u Survivor'a davet ettiğini açıklandı. Okan Kurt'un kendisine gelen teklife ne yanıt vereceği ise henüz belli değil.