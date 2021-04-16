HaberlerGaleriYeşilçam efsanesi Devlet Kuşu filminin Aynur'u Serpil Çakmaklı son haliyle herkesi şaşırttı
Yeşilçam efsanesi Devlet Kuşu filminin Aynur'u Serpil Çakmaklı son haliyle herkesi şaşırttı
Yeşilçam'ın efsane oyuncuları arasında yer alan ve Kemal Sunal'ın başrolünü canlandırdığı Devlet Kuşu filminde oynayan Serpil Çakmaklı yıllar sonra ortaya çıktı. Komşu kızı Aynur rolüyle tanınan efsane oyuncu Serpil Çakmaklı'nın son hali görenlerin yüzünde tebessüm oluşturuyor. Usta oyuncu geçen yıllara rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş.
Giriş Tarihi: 16.04.2021 06:13Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 06:13