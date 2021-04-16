16 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Devlet Kuşu filminin Aynur'u Serpil Çakmaklı son haliyle herkesi şaşırttı

Yeşilçam efsanesi Devlet Kuşu filminin Aynur'u Serpil Çakmaklı son haliyle herkesi şaşırttı

Yeşilçam'ın efsane oyuncuları arasında yer alan ve Kemal Sunal'ın başrolünü canlandırdığı Devlet Kuşu filminde oynayan Serpil Çakmaklı yıllar sonra ortaya çıktı. Komşu kızı Aynur rolüyle tanınan efsane oyuncu Serpil Çakmaklı'nın son hali görenlerin yüzünde tebessüm oluşturuyor. Usta oyuncu geçen yıllara rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş.

Giriş Tarihi: 16.04.2021 06:13 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 06:13
  • 1
  • 124
Yeşilçam efsanesi Devlet Kuşu filminin Aynur'u Serpil Çakmaklı son haliyle herkesi şaşırttı

Yeşilçam'ın efsane oyuncuları arasında yer alan ve Kemal Sunal'ın başrolünü canlandırdığı Devlet Kuşu filminde oynayan Serpil Çakmaklı yıllar sonra ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 124
Yeşilçam efsanesi Devlet Kuşu filminin Aynur'u Serpil Çakmaklı son haliyle herkesi şaşırttı

Komşu kızı Aynur rolüyle tanınan efsane oyuncu Serpil Çakmaklı'nın son hali görenlerin yüzünde tebessüm oluşturuyor.

  • 3
  • 124
Yeşilçam efsanesi Devlet Kuşu filminin Aynur'u Serpil Çakmaklı son haliyle herkesi şaşırttı

DEVLET KUŞU FİLMİNİN KONUSU

Mustafa gecekondu mahallesinde oturmaktadır. Komşu kızı Aynur'u sevmekte ve mahalledeki arkadaşları Sülo ve Murat'la birlikte aylaklık etmektedir. Bir gün mahallelerine gelen Zülfikar adındaki zengin bir iş adamı mahalleye kızı Hülya'nın adını vereceği bir apartman inşa ettirmeye başlar.

  • 4
  • 124
Yeşilçam efsanesi Devlet Kuşu filminin Aynur'u Serpil Çakmaklı son haliyle herkesi şaşırttı

Mustafa'nın babası da inşaatın bekçisi olur. Babasıyla inşaatı görmeye gelen Hülya burada ünlü İtalyan aktör Jean Paul Belmondo'ya benzettiği Mustafa'yı görür ve aşık olur. Ailesinin baskısıyla Zülfikar ve Hülya'ya yakınlaşmaya başlayan Mustafa gün geçtikçe Aynur'dan ve arkadaşlarından kopmaktadır.

  • 5
  • 124
Yeşilçam efsanesi Devlet Kuşu filminin Aynur'u Serpil Çakmaklı son haliyle herkesi şaşırttı

Ailesini fakirlikten kurtarmak için Hülya'yla evlenmeyi düşünen Mustafa sonunda paranın mutluluk getirmeyeceğinin farkına varır ve mahallesine, Aynur'a geri döner