Kuruluş Osman'ın yeni yıldızı Yıldız Çağrı Atiksoy'un sevgilisi bakın kim çıktı!

Türk televizyonlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'a Malhun Hatun karakteriyle dahil olan Yıldız Çağrı Atiksoy oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de en çok konuşulan isimlerden birisi. Hâl böyle olunca güzel oyuncunun özel hayatı da mercek altına alındı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Yıldız Çağrı Atiksoy'un sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler ise 'onun kadar ünlüymüş' yorumunu yaptı.

Giriş Tarihi: 03.03.2021 05:29 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 05:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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