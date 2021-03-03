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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yeni yıldızı Yıldız Çağrı Atiksoy'un sevgilisi bakın kim çıktı!

Kuruluş Osman'ın yeni yıldızı Yıldız Çağrı Atiksoy'un sevgilisi bakın kim çıktı!

Türk televizyonlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'a Malhun Hatun karakteriyle dahil olan Yıldız Çağrı Atiksoy oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de en çok konuşulan isimlerden birisi. Hâl böyle olunca güzel oyuncunun özel hayatı da mercek altına alındı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Yıldız Çağrı Atiksoy'un sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler ise 'onun kadar ünlüymüş' yorumunu yaptı.

Giriş Tarihi: 03.03.2021 05:29 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 05:32
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Kuruluş Osman'ın yeni yıldızı Yıldız Çağrı Atiksoy'un sevgilisi bakın kim çıktı!

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy özel hayatıyla merak konusu oldu. Yıldız Çağrı Atiksoy'un hayatını mercek altına alanlar güzel oyuncunun sevgilisini görünce çok şaşırdı. İşte merak edenler için Kuruluş Osman'ın yıldızı Yıldız Çağrı Atiksoy ve diğer ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

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Kuruluş Osman'ın yeni yıldızı Yıldız Çağrı Atiksoy'un sevgilisi bakın kim çıktı!

ÖZGÜR OZAN

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Kuruluş Osman'ın yeni yıldızı Yıldız Çağrı Atiksoy'un sevgilisi bakın kim çıktı!

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

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Kuruluş Osman'ın yeni yıldızı Yıldız Çağrı Atiksoy'un sevgilisi bakın kim çıktı!

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

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Kuruluş Osman'ın yeni yıldızı Yıldız Çağrı Atiksoy'un sevgilisi bakın kim çıktı!

ZAFER ERGİN

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