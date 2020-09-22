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Survivor Yasin ve Barış Murat Yağcı birbirine girdi! Yarışma bitti kavga bitmedi...
Survivor 2020 yarışmacıları birbirine girdi. Yarışma boyunca araları iyi olan Yasin ve Nisa, adadan gelmelerinin ardından birbirleri hakkında sert açıklamalar yapmıştı. Nisa ile arası bozulan Yasin'in Barış Murat Yağcı ile arası açıldı. Son olarak Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı arasında 'soda' polemiği baş gösterdi. Program boyunca iyi anlaşan yarışmacılar taraflarını seçerek kutuplaştı.
Giriş Tarihi: 22.09.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 11:32
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