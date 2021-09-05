Milyoner’de hikayesi ile herkesi duygulandıran yarışmacı! Tedavi masrafları için gelmişti ilk soruda elendi

10 yaşındayken 5 yaşında trafik kazası geçiren kardeşimi kaybettim. O yüzden bu travmam oldu. Kardeşimin travmasını atlatamıyorum. Bizim evimizin yanında bir yazlık vardı oraya kardeşimi sallanmaya götürüyordum. Yoldayken yaşlı bir teyze çiçek toprağı almış bana "yardım eder misin?" diye sordu. Ona yardım ederken kardeşimle yeğenime "burada bekleyin" dedim ben karşıya geçince onları orta yolda gördüm. Sakın yola çıkmayın dedim ama onlar direk yola geçince bir taksiden kurtuldular ama minibüs çarptı gözlerimin önünde. 3 gün yaşadı hastanede. Çok acı bir şey. O duyguyu yaşadığım an çok zorlanıyorum. Benim takıntım 15 sene önce başladı.