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Milyoner'de hikayesi ile herkesi duygulandıran yarışmacı! Tedavi masrafları için gelmişti ilk soruda elendi
atv ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster? ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Milyoner'in yeni bölümünde ilk soruda yarışmaya veda eden Türkan Bayrak'ın hayat hikayesi izleyenleri duygulandırdı. İşte Milyoner'in yeni bölümüne damga vuran o an ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...
Giriş Tarihi: 05.09.2021 10:03Güncelleme Tarihi: 05.09.2021 10:24
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Milyoner'de hikayesi ile herkesi duygulandıran yarışmacı! Tedavi masrafları için gelmişti ilk soruda elendi
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Milyoner'de hikayesi ile herkesi duygulandıran yarışmacı! Tedavi masrafları için gelmişti ilk soruda elendi
3
219
Milyoner'de hikayesi ile herkesi duygulandıran yarışmacı! Tedavi masrafları için gelmişti ilk soruda elendi
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219
Milyoner'de hikayesi ile herkesi duygulandıran yarışmacı! Tedavi masrafları için gelmişti ilk soruda elendi
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219
Milyoner'de hikayesi ile herkesi duygulandıran yarışmacı! Tedavi masrafları için gelmişti ilk soruda elendi