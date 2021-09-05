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Milyoner'de hikayesi ile herkesi duygulandıran yarışmacı! Tedavi masrafları için gelmişti ilk soruda elendi

atv ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster? ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Milyoner'in yeni bölümünde ilk soruda yarışmaya veda eden Türkan Bayrak'ın hayat hikayesi izleyenleri duygulandırdı. İşte Milyoner'in yeni bölümüne damga vuran o an ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 05.09.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021 10:24
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Milyoner'de hikayesi ile herkesi duygulandıran yarışmacı! Tedavi masrafları için gelmişti ilk soruda elendi
Milyoner’de hikayesi ile herkesi duygulandıran yarışmacı! Tedavi masrafları için gelmişti ilk soruda elendi

atv'nin klasikleşen bilgi yarışması programı Milyoner bir kez daha birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyoner'de hikayesi ile herkesi duygulandıran yarışmacı! Tedavi masrafları için gelmişti ilk soruda elendi
Milyoner’de hikayesi ile herkesi duygulandıran yarışmacı! Tedavi masrafları için gelmişti ilk soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına Samsun'dan katılan 44 yaşındaki 2 çocuk annesi Türkan Bayrak'ın hayat hikayesi programa damga vurdu.

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Milyoner'de hikayesi ile herkesi duygulandıran yarışmacı! Tedavi masrafları için gelmişti ilk soruda elendi
Milyoner’de hikayesi ile herkesi duygulandıran yarışmacı! Tedavi masrafları için gelmişti ilk soruda elendi

Ev hanımı olan ve hayat hikayesi ile herkesi duygulandıran yarışmacı kendisini tanıttığı bölümde OKB hastası olduğunu söyledi.

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Milyoner'de hikayesi ile herkesi duygulandıran yarışmacı! Tedavi masrafları için gelmişti ilk soruda elendi
Milyoner’de hikayesi ile herkesi duygulandıran yarışmacı! Tedavi masrafları için gelmişti ilk soruda elendi

Bayrak'ın izleyenleri duygulandıran sözleri şu şekilde:

OKB hastayım. Obsesif kompulsif bozukluk. Takıntı hastalığı, temizlik ve farklı şeylere takıntı oluyor. Bende temizlik hastalığı var. Sürekli Islak mendil taşımak zorundayım. Ona kolonya döküyorum. Ben ıslak mendil ile elimi daha çok siliyorum. Huzursuz olarak oturuyorum. Çocuklar çok etkileniyor bu hastalıktan. Onlarda da hafif hafif takıntılar oluşmaya başladı. Buraya gelmemdeki en büyük etkenlerden birisi kazandığım parayla kendimi tedavi ettirmek.

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Milyoner'de hikayesi ile herkesi duygulandıran yarışmacı! Tedavi masrafları için gelmişti ilk soruda elendi
Milyoner’de hikayesi ile herkesi duygulandıran yarışmacı! Tedavi masrafları için gelmişti ilk soruda elendi

10 yaşındayken 5 yaşında trafik kazası geçiren kardeşimi kaybettim. O yüzden bu travmam oldu. Kardeşimin travmasını atlatamıyorum. Bizim evimizin yanında bir yazlık vardı oraya kardeşimi sallanmaya götürüyordum. Yoldayken yaşlı bir teyze çiçek toprağı almış bana "yardım eder misin?" diye sordu. Ona yardım ederken kardeşimle yeğenime "burada bekleyin" dedim ben karşıya geçince onları orta yolda gördüm. Sakın yola çıkmayın dedim ama onlar direk yola geçince bir taksiden kurtuldular ama minibüs çarptı gözlerimin önünde. 3 gün yaşadı hastanede. Çok acı bir şey. O duyguyu yaşadığım an çok zorlanıyorum. Benim takıntım 15 sene önce başladı.