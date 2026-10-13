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Hastanelik olmuştu! Okan Kurt’tan kalp rahatsızlığı iddialarına yanıt

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un rahatsızlanarak hastaneye başvurduğunu duyurmasının ardından ünlü isimden açıklama geldi. Kalp rahatsızlığı yaşadığı yönündeki iddiaları yalanlayan Kurt, sırtındaki kas spazmı nedeniyle zor anlar yaşadığını belirtti.

Hastanelik olmuştu! Okan Kurt’tan kalp rahatsızlığı iddialarına yanıt 1

Demet Akalın, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayat arkadaşı Okan Kurt'un rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

Hastanelik olmuştu! Okan Kurt’tan kalp rahatsızlığı iddialarına yanıt 2

DÜN HASTANELİK OLMUŞTU

Akalın, paylaşımında, "Kuzuma nazar değdi. Arabada kas spazmı geçirdi, acillik olduk. Vallahi spor, sen bayağı bir hayatından çık adamın. Sinyal veriyor vücut, bak!" ifadelerini kullanmıştı.

Hastanelik olmuştu! Okan Kurt’tan kalp rahatsızlığı iddialarına yanıt 3

Okan Kurt ise geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak hem sağlık durumuna ilişkin çıkan iddialara yanıt verdi hem de kendisine geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.

Hastanelik olmuştu! Okan Kurt’tan kalp rahatsızlığı iddialarına yanıt 4

"TAMAMEN YANLIŞ ANLAŞILMA"

Kalp rahatsızlığı yaşadığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Kurt, yaşadığı durumun sırtındaki bir kasta meydana gelen spazmdan kaynaklandığını açıkladı. Kurt, videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhabalar. Öncelikle arayan, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Bazı haberlerde kalple ilgili sorun yaşadığım yazılmış. Bu tamamen yanlış anlaşılma. Sırtımdaki bir kasta spazm oldu. Konserden 3-4 dakika önce yaşandığı için insanlar telaşlandı ve 112'yi çağırdılar. Ama her şey yolunda, elhamdülillah. Biz de arkadaşlar, spor düşmanlığınızı ne yapacağız? Ters bir hareketle sırtıma spazm girdi. Yazmadık şey bırakmamışsınız. Sporu seviyoruz, yapmaya devam edeceğiz."

Hastanelik olmuştu! Okan Kurt’tan kalp rahatsızlığı iddialarına yanıt 5

TEDAVİ ZAMANI

Okan Kurt, bir diğer paylaşımında ise fizik tedavi gördüğü anları takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, paylaşımına "Tedavi zamanı" notunu ekledi.

Hastanelik olmuştu! Okan Kurt’tan kalp rahatsızlığı iddialarına yanıt 6

OKAN KURT'UN SPOR TUTKUSU

Vücut geliştirme sporuyla ilgilenen Okan Kurt, son olarak Avrupa/Balkan Şampiyonası milli takım seçmelerine katılmıştı. Şampiyona hazırlıkları kapsamında yoğun bir çalışma dönemi geçiren Kurt, disiplinli beslenme programını ve seyahatlerle dolu sürecini daha önce sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Hastanelik olmuştu! Okan Kurt’tan kalp rahatsızlığı iddialarına yanıt 7

Üç yılı aşkın süredir beslenme düzenine dikkat ettiğini belirten Kurt, bu süreçte kendisine destek olan eşi Demet Akalın'a da teşekkür etmişti.

Hastanelik olmuştu! Okan Kurt’tan kalp rahatsızlığı iddialarına yanıt 8

DEMET AKALIN İLE OKAN KURT'UN TANIŞMA HİKAYESİ

Demet Akalın ve Okan Kurt, 3 Kasım 2011 tarihinde şarkıcı Alişan aracılığıyla tanıştı. İkilinin tanışmasına vesile olan olayın arkasında ise "Nasip Değilmiş" şarkısının ilginç hikâyesi vardı.

Hastanelik olmuştu! Okan Kurt’tan kalp rahatsızlığı iddialarına yanıt 9

Demet Akalın, o dönemde çok beğendiği "Nasip Değilmiş" şarkısını maddi imkânsızlıklar nedeniyle satın alamadığını anlattı. Okan Kurt ise Akalın'ın sahne aldığı mekâna giderek kendisinden bu şarkıyı söylemesini istedi. Kurt'un isteği üzerine Akalın, sahnede "Nasip Değilmiş" şarkısını seslendirdi. Böylece şarkı, ikilinin tanışma hikâyesinde önemli bir yer edindi.

Hastanelik olmuştu! Okan Kurt’tan kalp rahatsızlığı iddialarına yanıt 10

İlişkilerini bir süre devam ettiren Akalın ve Kurt, 2012 yılında Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Evliliklerinde yaşadıkları sorunların ardından 2018 yılında boşanan çift, ayrılıklarına rağmen dostane ilişkilerini sürdürmeye çalıştı. Kızları Hira için zaman zaman bir araya gelen Akalın ve Kurt, sosyal medya paylaşımlarıyla da birlikte geçirdikleri anları takipçileriyle paylaşıyor.

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