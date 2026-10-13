Hastanelik olmuştu! Okan Kurt’tan kalp rahatsızlığı iddialarına yanıt
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un rahatsızlanarak hastaneye başvurduğunu duyurmasının ardından ünlü isimden açıklama geldi. Kalp rahatsızlığı yaşadığı yönündeki iddiaları yalanlayan Kurt, sırtındaki kas spazmı nedeniyle zor anlar yaşadığını belirtti.
Demet Akalın, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayat arkadaşı Okan Kurt'un rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.
DÜN HASTANELİK OLMUŞTU
Akalın, paylaşımında, "Kuzuma nazar değdi. Arabada kas spazmı geçirdi, acillik olduk. Vallahi spor, sen bayağı bir hayatından çık adamın. Sinyal veriyor vücut, bak!" ifadelerini kullanmıştı.
Okan Kurt ise geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak hem sağlık durumuna ilişkin çıkan iddialara yanıt verdi hem de kendisine geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.
"TAMAMEN YANLIŞ ANLAŞILMA"
Kalp rahatsızlığı yaşadığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Kurt, yaşadığı durumun sırtındaki bir kasta meydana gelen spazmdan kaynaklandığını açıkladı. Kurt, videosunda şu ifadeleri kullandı:
"Herkese merhabalar. Öncelikle arayan, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Bazı haberlerde kalple ilgili sorun yaşadığım yazılmış. Bu tamamen yanlış anlaşılma. Sırtımdaki bir kasta spazm oldu. Konserden 3-4 dakika önce yaşandığı için insanlar telaşlandı ve 112'yi çağırdılar. Ama her şey yolunda, elhamdülillah. Biz de arkadaşlar, spor düşmanlığınızı ne yapacağız? Ters bir hareketle sırtıma spazm girdi. Yazmadık şey bırakmamışsınız. Sporu seviyoruz, yapmaya devam edeceğiz."
TEDAVİ ZAMANI
Okan Kurt, bir diğer paylaşımında ise fizik tedavi gördüğü anları takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, paylaşımına "Tedavi zamanı" notunu ekledi.