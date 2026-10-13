"TAMAMEN YANLIŞ ANLAŞILMA"

Kalp rahatsızlığı yaşadığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Kurt, yaşadığı durumun sırtındaki bir kasta meydana gelen spazmdan kaynaklandığını açıkladı. Kurt, videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhabalar. Öncelikle arayan, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Bazı haberlerde kalple ilgili sorun yaşadığım yazılmış. Bu tamamen yanlış anlaşılma. Sırtımdaki bir kasta spazm oldu. Konserden 3-4 dakika önce yaşandığı için insanlar telaşlandı ve 112'yi çağırdılar. Ama her şey yolunda, elhamdülillah. Biz de arkadaşlar, spor düşmanlığınızı ne yapacağız? Ters bir hareketle sırtıma spazm girdi. Yazmadık şey bırakmamışsınız. Sporu seviyoruz, yapmaya devam edeceğiz."