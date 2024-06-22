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Gamze Özçelik eşi Reshad Strik'in doğum gününü böyle kutladı! Fotoğraflarına beğeni yağdı

Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik, meslektaşı Reshad Strik ile geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi. Ünlü çiftin evliliği magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. İki hafta önce evlenen Gamze Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gündem oldu. Özçelik, 43 yaşına giren eşinin doğum gününü bakın nasıl kutladı.

ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 16:06 Güncelleme: 22.06.2024 16:07
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Gamze Özçelik eşi Reshad Strik’in doğum gününü böyle kutladı! Fotoğraflarına beğeni yağdı

Meslektaşı Uğur Pektaş'la 2008-2011 yılları arasında evli kalan Gamze Özçelik, geçtiğimiz hafta ikinci kez sürpriz bir şekilde evlendi.

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Gamze Özçelik eşi Reshad Strik’in doğum gününü böyle kutladı! Fotoğraflarına beğeni yağdı

Eski oyuncu Gamze Özçelik'in ünlü belgesel programcısı Reshad Strik ile evlenmesi sosyal medyada gündem oldu.

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Gamze Özçelik eşi Reshad Strik’in doğum gününü böyle kutladı! Fotoğraflarına beğeni yağdı

Güzel oyuncu, kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar almış ve şöhretine veda etmişti. Maneviyata yönelen Gamze Özçelik, yaptığı sayısız iyilikle yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kurdu.

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Gamze Özçelik eşi Reshad Strik’in doğum gününü böyle kutladı! Fotoğraflarına beğeni yağdı

Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği'ni kurarak yardıma muhtaç pek çok insana kucak açıyordu. Özçelik'in evlendiği isim ise Türkiye'de de yakından tanınıyor.

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Gamze Özçelik eşi Reshad Strik’in doğum gününü böyle kutladı! Fotoğraflarına beğeni yağdı

Özçelik, TRT Belgesel'de yayınlanan, 'Ailenin Yeni Üyesi' programıyla sevilen Reshad Strik ile nikah masasına oturdu.