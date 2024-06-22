Gamze Özçelik eşi Reshad Strik'in doğum gününü böyle kutladı! Fotoğraflarına beğeni yağdı

Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik, meslektaşı Reshad Strik ile geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi. Ünlü çiftin evliliği magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. İki hafta önce evlenen Gamze Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gündem oldu. Özçelik, 43 yaşına giren eşinin doğum gününü bakın nasıl kutladı.