04 Şubat 2022, Cuma
Hastalıktan kurtulan Arda Kural müjdeli haberi sevenlerine verdi: Savaşı kazandım
'Lise Defteri', 'Kuzenlerim', 'Eyvah Kızım Büyüdü', 'Emret Komutanım' gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle hafızalarda yer edinen oyuncu Arda Kural, bir film galasına katıldı. Burada gazetecilerle sohbet eden Kural, "Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım. Artık geri dönüyorum." sözleriyle müjdeli haberi verdi.
Giriş Tarihi: 04.02.2022 16:05
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