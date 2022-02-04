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Hastalıktan kurtulan Arda Kural müjdeli haberi sevenlerine verdi: Savaşı kazandım

'Lise Defteri', 'Kuzenlerim', 'Eyvah Kızım Büyüdü', 'Emret Komutanım' gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle hafızalarda yer edinen oyuncu Arda Kural, bir film galasına katıldı. Burada gazetecilerle sohbet eden Kural, "Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım. Artık geri dönüyorum." sözleriyle müjdeli haberi verdi.

Giriş Tarihi: 04.02.2022 16:05
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Hastalıktan kurtulan Arda Kural müjdeli haberi sevenlerine verdi: Savaşı kazandım

2000'li senelerin sevilen oyuncusu Arda Kural, bir film galasına katıldı.

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Hastalıktan kurtulan Arda Kural müjdeli haberi sevenlerine verdi: Savaşı kazandım

Psikoz teşhisi konulmasının akabinde zor günler yaşayan Kural, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

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Hastalıktan kurtulan Arda Kural müjdeli haberi sevenlerine verdi: Savaşı kazandım

SER VERDİ SIR VERMEDİ

41 yaşındaki oyuncu Arda Kural, sevenlerine müjdeli haberi vererek şu ifadeleri kullandı:

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Hastalıktan kurtulan Arda Kural müjdeli haberi sevenlerine verdi: Savaşı kazandım

"Ticaret ve yazdığım birkaç senaryo var, onlarla uğraşıyoruz. Onların yapımcılığını yapmak istiyorum ama şu an için bir şey söylemek istemiyorum…"

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Hastalıktan kurtulan Arda Kural müjdeli haberi sevenlerine verdi: Savaşı kazandım

"SAVAŞI KAZANDIM"

"Geçmişte bana herkes tavır almıştı birden bire, o dönem birlikte çalıştığımız yapımcı Mustafa Altıoklar nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım. Artık geri dönüyorum."