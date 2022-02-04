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Haberler Galeri Usta oyuncu Fatma Girik'e Koronavirüs bulaştırdığı öne sürülen bakıcı: Fatma ablam benim yüzümden ölmüş olabilir

Usta oyuncu Fatma Girik'e Koronavirüs bulaştırdığı öne sürülen bakıcı: Fatma ablam benim yüzümden ölmüş olabilir

Usta oyuncu Fatma Girik, koronavirüse (kovid-19) bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Bakıcı Gozel Yazyyeva, Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı'yı, "Test yaptırmama izin vermedi" ifadeleriyle suçladı.

Giriş Tarihi: 04.02.2022 14:49
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Usta oyuncu Fatma Girik’e Koronavirüs bulaştırdığı öne sürülen bakıcı: Fatma ablam benim yüzümden ölmüş olabilir

Koronavirüse (kovid-19) bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden usta oyuncu Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik'in, yeğeni ve hastane ile ilgili "ihmal" ve "taksirle ölüme neden olma" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının akabinde bakıcı kolunda yeni bir gelişme yaşandı.

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Usta oyuncu Fatma Girik’e Koronavirüs bulaştırdığı öne sürülen bakıcı: Fatma ablam benim yüzümden ölmüş olabilir

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Girik'in bakıcısı, Ahu Turanlı Aşkar'ın kendisine PCR testi yaptırmadığını ve koronavirüsü Fatma Girik'e bulaştırmış olabileceğini iddia etti.

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Usta oyuncu Fatma Girik’e Koronavirüs bulaştırdığı öne sürülen bakıcı: Fatma ablam benim yüzümden ölmüş olabilir

HASTANE İLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İstanbul'da tedavi olduğu özel hastanede koronavirüs'e bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiği usta sanatçı Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, yeğeni Ahu Turan Aşkar ile hastane hakkında "ihmal" ve "taksirle ölüme neden olma" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

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Usta oyuncu Fatma Girik’e Koronavirüs bulaştırdığı öne sürülen bakıcı: Fatma ablam benim yüzümden ölmüş olabilir
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Usta oyuncu Fatma Girik’e Koronavirüs bulaştırdığı öne sürülen bakıcı: Fatma ablam benim yüzümden ölmüş olabilir

"PARAYI ÇOK BULUYOR VE TESTE GEREK OLMADIĞINI SÖYLÜYOR"

Günay Girik'in avukatı Akın Centilmen, "Ayın 16'sında Fatma Hanım, hastanede yatarken Türkmenistan uyruklu bakıcısı, Girik'in yeğeni Ahu Turan Aşkar'a kendini iyi hissetmediğini ve test yaptırmak istediğini söylüyor. Test ücretinin 1000 lira gibi bir tutar olduğunu söyleyen bakıcının beyanına göre, Aşkar, parayı çok buluyor ve teste gerek olmadığını söylüyor. Daha sonra Fatma Hanım'da semptomlar çıkıyor, fenalaşınca yoğun bakıma alıyorlar ve bakıcıya test yapılıyor. Testin sonucu pozitif çıkıyor. Duyduğumuza göre Ahu Hanım aşı karşıtıymış. Daha sonra bakıcı, her şeyi Günay Bey'e anlatıyor. Biz de olayda hem hastanenin hem de Ahu Hanım'ın ihmali olduğu gerekçesiyle bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı taksirle ölüme neden olma suçundan Bodrum Sulh Ceza Hakimliği'ne suç duyurusunda bulunduk" diye konuşmuştu.