Çiçeği burnunda anne baba olan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ten bebekleri Mercan’la mutluluk pozu!

Uzun senelerdir aşk yaşayan ünlü oyuncular Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, geçen yaz dünya evine girdi. Evlendiğinde bebek bekleyen Özge Özpirinçci geçen kasım ayında bebeği Mercan'a kavuşarak ilk defa anneliği tattı. Özge ve Burak çiftinden kızları Mercan ile mutlu aile karesi geldi. Kızlarının yüzünü sır gibi saklayan Özpirinçci'nin kızı ile paylaştığı pozuna beğeni ve yorum yağdı. İşte Mercan bebekle mutlu aile pozu…