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Haberler Galeri Çiçeği burnunda anne baba olan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ten bebekleri Mercan’la mutluluk pozu!

Çiçeği burnunda anne baba olan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ten bebekleri Mercan’la mutluluk pozu!

Uzun senelerdir aşk yaşayan ünlü oyuncular Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, geçen yaz dünya evine girdi. Evlendiğinde bebek bekleyen Özge Özpirinçci geçen kasım ayında bebeği Mercan'a kavuşarak ilk defa anneliği tattı. Özge ve Burak çiftinden kızları Mercan ile mutlu aile karesi geldi. Kızlarının yüzünü sır gibi saklayan Özpirinçci'nin kızı ile paylaştığı pozuna beğeni ve yorum yağdı. İşte Mercan bebekle mutlu aile pozu…

Giriş Tarihi: 04.02.2022 16:55 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022 16:56
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Çiçeği burnunda anne baba olan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk’ten bebekleri Mercan’la mutluluk pozu!

2014 senesinde "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışarak sevgili olanÖzge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, geçen Eylül ayında dünyaevine girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çiçeği burnunda anne baba olan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk’ten bebekleri Mercan’la mutluluk pozu!

MARMARİS'TE EVLENDİLER

Marmaris'te düzenlenen küçük bir düğün töreninde çift birbirine 'evet' dedi ve bu özel güne akrabaları ve yakın dostları şahitlik etti.

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Çiçeği burnunda anne baba olan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk’ten bebekleri Mercan’la mutluluk pozu!

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ ANNELİK DUYGUSUNU TATTI

Evlendiğinde kızına hamile olan Özge Özpirinçci geçtiğimiz kasım ayında kızı Mercan'a kavuşarak ilk kez annelik duygusunu yaşadı.

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Çiçeği burnunda anne baba olan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk’ten bebekleri Mercan’la mutluluk pozu!

SIR BEBEK MERAK KONUSU OLDU

Hamileliğinde karnı burnunda pozları ile ilgi odağı olan Özge Özpirinçci'den hayranları, şimdilerde bebek fotoğrafı bekliyor.

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Çiçeği burnunda anne baba olan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk’ten bebekleri Mercan’la mutluluk pozu!

KURAL BOZDULAR

Çiçeği burnunda anne, kızı ile ilgili paylaşım yapmayacağını söylese de bu kuralını bozdu.