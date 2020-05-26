Hastalığı nükseden Fulden Uras takipçilerinden dua istedi: Çok ağrım var!

AMELİYAT SONRASI İLK AÇIKLAMA

Fulden Uras'ın erkek arkadaşı Burak Buluç, ameliyat sonrası açıklama yaptı. Uras'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Buluç, "Göğsündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyata alındı. Daha önce de 17 kez aynı ameliyatı olmuştu. Patolojionuçları hep temiz çıkıyor ama hastalık tekrarlıyor. 1 sene sonra yine tekrarladı. Şu an kendisi iyi. Göğsün içi boşaltıldı, drenaj takıldı (Göğüs tüpü). Doktor bey bir ameliyat daha yapıp tamamen göğsün içini boşaltacağını söyledi, Fulden hanım gerekirse bütün göğsümü alsın da yeter ki bu acıdan kurtulayım diyor. Daha sonra göğüs için gerekli estetik hamleler yapılır" diye konuştu.