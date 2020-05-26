ANA SAYFA
Hastalığı nükseden Fulden Uras takipçilerinden dua istedi: Çok ağrım var!
Hastalığı yeniden nükseden Fulden Uras ameliyata alındı. Ameliyat öncesi sosyal medya hesabından video paylaşan Fulden Uras, takipçilerinden dua istedi. "Benim de bayram kıyafetim bu" diyen Fulden Uras'ın sağlık durumu hakkında erkek arkadaşı Burak Buluç açıklama yaptı. 51 yaşındaki Fulden Uras'ın hastalığı ve sağlık durumu hakkında son dakika bilgileri haberimizin detayında...
Giriş Tarihi: 26.05.2020 16:22 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 16:25
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6