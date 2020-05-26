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Haberler Galeri Etkisini 24 saatte gösteriyor! Her gün 6 diş sarımsağı közleyip yerseniz...

Etkisini 24 saatte gösteriyor! Her gün 6 diş sarımsağı közleyip yerseniz...

Yemeklerimize aroma ve lezzet katan sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. Faydaları tıbben kanıtlanmış olan sarımsak günümüzde alternatif tıbbın vazgeçilmez kaynağı oldu. Doğal antibiyotik olarak adlandırılan sarımsağın faydaları arasında en çok dikkat çekeni kalp sağlığına iyi gelmesi olduğu kanıtlandı. Peki közlenmiş sarımsak yemenin insan sağlığına faydaları nelerdir? 6 diş sarımsağı közleyip yerseniz vücudumuzda neler değişiyor? İşte tüm bu soruların cevapları ve mucizevi besin sarımsağın faydaları...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 15:14 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 15:26
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Etkisini 24 saatte gösteriyor! Her gün 6 diş sarımsağı közleyip yerseniz...

Çoğu yemeğe aroma katan ve sağlık açısından çeşitli faydaları kanıtlanan sarımsağın közlenmişini hiç denediniz mi? Ancak yapılan bir araştırma sonucuna göre günde 6 diş közlenmiş sarımsak yemenin sağlık açısından mucizevi faydaları bulunuyormuş.

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Etkisini 24 saatte gösteriyor! Her gün 6 diş sarımsağı közleyip yerseniz...

Yüzyıllar boyunca çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan sarımsağın faydaları tıbben kanıtlamış şimdilerde ise alternatif tıbbın vazgeçilmez kaynağı olmuştur.

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Etkisini 24 saatte gösteriyor! Her gün 6 diş sarımsağı közleyip yerseniz...

6 ADET IZGARADA PİŞMİŞ SARIMSAK....
Antibiyotik görevi üstlenmesiyle gribin öncüsü olan sarımsağın faydaları sadece bununla sınırlı kalmıyor.

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Etkisini 24 saatte gösteriyor! Her gün 6 diş sarımsağı közleyip yerseniz...

İşte 6 adet ızgarada pişmiş sarımsak yediğinizde 24 saat içinde olacaklar:

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Etkisini 24 saatte gösteriyor! Her gün 6 diş sarımsağı közleyip yerseniz...

4-6 saat: Metabolizmanız hızlanıyor. Depolanan yağlar yanmaya ve vücudunuzdaki fazlalık sıvılar atılmaya başlıyor.