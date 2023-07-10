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Harbiye Açıkhava’da havai fişek dehşeti! Göksel konserine gelenler kanlar içinde kaldı

İBB'ye bağlı Harbiye Açıkhava'da gerçekleşen Göksel konserinde ortalık savaş alanına döndü. Sahnede patlatılan havai fişekler az kalsın can alıyordu. Bir anda kanlar içinde kalan iki vatandaş hastaneye kaldırıldı. Facianın yaşandığı anlarda Göksel'in şarkı söylemeye devam etmesi tepki çekti.

Giriş Tarihi: 10.07.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 09:46
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Harbiye Açıkhava’da havai fişek dehşeti! Göksel konserine gelenler kanlar içinde kaldı

İBB'ye bağlı Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde dehşet anları yaşandı. Göksel konserine gelen konuklar dehşeti yaşadı!

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Harbiye Açıkhava’da havai fişek dehşeti! Göksel konserine gelenler kanlar içinde kaldı

Şarkıcı Göksel, önceki akşam İBB'ye bağlı Harbiye Açıkhava'da sahneye çıktı.

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Harbiye Açıkhava’da havai fişek dehşeti! Göksel konserine gelenler kanlar içinde kaldı

Konser sırasında sahnede patlatılan havai fişekler protokolde oturan iki kişinin yaralanmasına neden oldu.

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Harbiye Açıkhava’da havai fişek dehşeti! Göksel konserine gelenler kanlar içinde kaldı

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Harbiye Açıkhava’da havai fişek dehşeti! Göksel konserine gelenler kanlar içinde kaldı

"GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNDE KANLAR İÇİNDE KALDIK"

Kanlar içinde kalan Selin adlı genç kadın, "Gözünüzün önünde ekibinizin hataları ve ihmali yüzünden ölümden döndük. Beyin kanaması riskimiz olmasına ve kanlar içinde kalmamıza rağmen şarkı söylemeye devam ettiniz" diyerek Göksel'e isyan etti.