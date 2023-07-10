10 Temmuz 2023, Pazartesi
Harbiye Açıkhava’da havai fişek dehşeti! Göksel konserine gelenler kanlar içinde kaldı
İBB'ye bağlı Harbiye Açıkhava'da gerçekleşen Göksel konserinde ortalık savaş alanına döndü. Sahnede patlatılan havai fişekler az kalsın can alıyordu. Bir anda kanlar içinde kalan iki vatandaş hastaneye kaldırıldı. Facianın yaşandığı anlarda Göksel'in şarkı söylemeye devam etmesi tepki çekti.
Giriş Tarihi: 10.07.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 09:46
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