Harbiye Açıkhava’da havai fişek dehşeti! Göksel konserine gelenler kanlar içinde kaldı

"GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNDE KANLAR İÇİNDE KALDIK"

Kanlar içinde kalan Selin adlı genç kadın, "Gözünüzün önünde ekibinizin hataları ve ihmali yüzünden ölümden döndük. Beyin kanaması riskimiz olmasına ve kanlar içinde kalmamıza rağmen şarkı söylemeye devam ettiniz" diyerek Göksel'e isyan etti.