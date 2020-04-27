Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da herkes tarafını seçiyor!

ATV'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanırken yeni bölüm fragmanındaki 'Bizim dostumuz yok!' sözleri damga vurdu. Dostlarının ihaneti sonucu masadan gönderilen Hızır'ın sevdiklerini bir arada tutmak için neler yapacağı merak konusu oldu. Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı netken Ömür'ün de baştan beri her şeyi bildiğini öğrenmesiyle bir kez daha yıkılır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanında yaşanacaklar...