27 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da herkes tarafını seçiyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da herkes tarafını seçiyor!

ATV'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanırken yeni bölüm fragmanındaki 'Bizim dostumuz yok!' sözleri damga vurdu. Dostlarının ihaneti sonucu masadan gönderilen Hızır'ın sevdiklerini bir arada tutmak için neler yapacağı merak konusu oldu. Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı netken Ömür'ün de baştan beri her şeyi bildiğini öğrenmesiyle bir kez daha yıkılır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanında yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 12:44 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 12:48
  • 1
  • 7
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da herkes tarafını seçiyor!

Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır.

  • 2
  • 7
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da herkes tarafını seçiyor!

Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir. Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez.

  • 3
  • 7
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da herkes tarafını seçiyor!

Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır.

  • 4
  • 7
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da herkes tarafını seçiyor!

Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır.

  • 5
  • 7
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da herkes tarafını seçiyor!

Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır.