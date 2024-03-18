18 Mart 2024, Pazartesi
Hande Yener'in acı günü! 82 yaşındaki annesi vefat etti! "Dünyamı kaybettim bu sabah"
Şarkıcı Hande Yener acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. 12 yıl önce babasını kaybeden ünlü sanatçının, 82 yaşındaki annesi Yıldız Özyener hayatını kaybetti. Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yıldız Özyener bugün toprağa verildi. Yener'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise yürek sızlattı. İşte o sözler...
Giriş Tarihi: 18.03.2024 09:33
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