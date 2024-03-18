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Hande Yener'in acı günü! 82 yaşındaki annesi vefat etti! "Dünyamı kaybettim bu sabah"

Şarkıcı Hande Yener acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. 12 yıl önce babasını kaybeden ünlü sanatçının, 82 yaşındaki annesi Yıldız Özyener hayatını kaybetti. Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yıldız Özyener bugün toprağa verildi. Yener'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise yürek sızlattı. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 18.03.2024 09:33
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Hande Yener’in acı günü! 82 yaşındaki annesi vefat etti! Dünyamı kaybettim bu sabah

Şarkıları ve sahne performanslarıyla Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Hande Yener, aldığı acı haberle derinden sarsıldı.

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Hande Yener’in acı günü! 82 yaşındaki annesi vefat etti! Dünyamı kaybettim bu sabah

2012 yılında kalp krizi sonucu babasını kaybeden ünlü sanatçının annesi Yıldız Özyener, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

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Hande Yener’in acı günü! 82 yaşındaki annesi vefat etti! Dünyamı kaybettim bu sabah

51 yaşındaki şarkıcının annesi Yıldız Özyener, hayatını kaybetti.

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Hande Yener’in acı günü! 82 yaşındaki annesi vefat etti! Dünyamı kaybettim bu sabah

Sosyal medya hesabından "Dünyamı kaybettim'' diyerek acı haberi paylaşan Yener'in satırları yürek sızlattı. İşte o paylaşım...

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Hande Yener’in acı günü! 82 yaşındaki annesi vefat etti! Dünyamı kaybettim bu sabah

"DÜNYAMI KAYBETTİM BU SABAH"

"Dünyamı kaybettim bu sabah… Anneciğimi toprağa verdim… Öyle çok çabaladık ki iyileşmesi için ama bu kez maalesef olmadı. Arayıp soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum"