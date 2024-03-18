Hande Yener'in acı günü! 82 yaşındaki annesi vefat etti! "Dünyamı kaybettim bu sabah"

"DÜNYAMI KAYBETTİM BU SABAH"

"Dünyamı kaybettim bu sabah… Anneciğimi toprağa verdim… Öyle çok çabaladık ki iyileşmesi için ama bu kez maalesef olmadı. Arayıp soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum"