18 Mart 2024, Pazartesi
Dilan ve Engin Polat davasında flaş gelişme! O ifadeler kan dondurdu! Suikast karşılığı bayilik teklif etmişler
Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından tutuklanan Engin ve Dilan Polat çifti hakkında, Banu Parlak'ın iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Banu Parlak'ın iş yerine düzenlenen saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada bir tanığın ifadesi ise büyük tartışmalara yol açtı. Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat'ın birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit ve mala zarar verme suçlarından 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 18.03.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 10:46
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