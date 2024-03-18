Dilan ve Engin Polat davasında flaş gelişme! O ifadeler kan dondurdu! Suikast karşılığı bayilik teklif etmişler

"TEKLİFİ KABUL ETMEDİM AYAĞIMDAN VURULDUM"

Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen Halil İbrahim Kalkan; Sezgin Polat'ın, Banu Parlak'ı vurması karşılığında kendisine Dilan Polat Güzellik Merkezi Bayiliği teklifi yaptığını söyleyerek şunları söyledi:

"2017 yılında Sezgin Polat'a 500 Bin TL borç vermiştim. Bu parayı geri alamadım. 2023 yılı başlarında Sezgin Polat, oğlu Engin Polat ve gelini Dilan Polat'a ait güzellik merkezlerinin bir bayiliğini borca mahsuben bana vereceğini ancak kendilerine ticari hayatta zorluk çıkartan Banu Parlak ismi şahsın vurulması gerektiğini, Banu Parlak'ı vurmam halinde 2 Milyon TL değerindeki bayiliği bana karşılıksız vereceğini söyledi.