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Dilan ve Engin Polat davasında flaş gelişme! O ifadeler kan dondurdu! Suikast karşılığı bayilik teklif etmişler

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından tutuklanan Engin ve Dilan Polat çifti hakkında, Banu Parlak'ın iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Banu Parlak'ın iş yerine düzenlenen saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada bir tanığın ifadesi ise büyük tartışmalara yol açtı. Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat'ın birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit ve mala zarar verme suçlarından 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 18.03.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 10:46
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Dilan ve Engin Polat davasında flaş gelişme! O ifadeler kan dondurdu! Suikast karşılığı bayilik teklif etmişler

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından tutuklanarak gündem olan Engin ve Dilan Polat çifti hakkında, şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi oldukları gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

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Dilan ve Engin Polat davasında flaş gelişme! O ifadeler kan dondurdu! Suikast karşılığı bayilik teklif etmişler

Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat'ın 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' suçlarından 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. GÜNAYDIN o iddianameye ilişkin yeni detaylara ulaştı...

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Dilan ve Engin Polat davasında flaş gelişme! O ifadeler kan dondurdu! Suikast karşılığı bayilik teklif etmişler

"TEKLİFİ KABUL ETMEDİM AYAĞIMDAN VURULDUM"

Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen Halil İbrahim Kalkan; Sezgin Polat'ın, Banu Parlak'ı vurması karşılığında kendisine Dilan Polat Güzellik Merkezi Bayiliği teklifi yaptığını söyleyerek şunları söyledi:

"2017 yılında Sezgin Polat'a 500 Bin TL borç vermiştim. Bu parayı geri alamadım. 2023 yılı başlarında Sezgin Polat, oğlu Engin Polat ve gelini Dilan Polat'a ait güzellik merkezlerinin bir bayiliğini borca mahsuben bana vereceğini ancak kendilerine ticari hayatta zorluk çıkartan Banu Parlak ismi şahsın vurulması gerektiğini, Banu Parlak'ı vurmam halinde 2 Milyon TL değerindeki bayiliği bana karşılıksız vereceğini söyledi.

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Dilan ve Engin Polat davasında flaş gelişme! O ifadeler kan dondurdu! Suikast karşılığı bayilik teklif etmişler

Bu teklifi kabul etmedim. Paramı istemeye devam edince de bu şahıslar beni ayağımdan vurdu. Yaralanmama ilişkin gerekli müracaatlarda bulundum.

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Dilan ve Engin Polat davasında flaş gelişme! O ifadeler kan dondurdu! Suikast karşılığı bayilik teklif etmişler

Vurulduktan sonra Banu Parlak bana sosyal medyadan ulaştı. Dilan Polat ve Engin Polat'tan şikayetçi olacağını belirterek "Bana şahitlik eder misin?' diye sordu. 'Şahitlik yaparım' dedim. Ancak Banu Parlak bu konuyu basına yansıtarak, beni de gazeteciler ile muhatap etti. Normal şartlarda Banu'yu tanımam.