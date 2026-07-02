Arzum Onan ve oğlu Can Aslantuğ davette! Yakışıklılığı dikkat çekti

27 yıllık evliliklerini 2023'te sonlandıran Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğulları Can Aslantuğ, son haliyle sosyal medyayı salladı. Annesiyle katıldığı davette tüm bakışları üzerine çeken Can, babasına olan benzerliğiyle konuşuldu.

90'lı yıllara damga vuran tescilli güzel Arzum Onan, oyunculuk kariyerinin zirvesindeyken aldığı kararla ekranlardan çekilerek kendini tamamen heykel sanatına adamıştı. Sanat odaklı, dingin bir yaşam süren Onan, geçtiğimiz akşam oğlu Can Aslantuğ ile objektif karşısına geçti. Arzum Onan'a, Orkan Özkan ile olan ilişkisi soruldu.

ARZUM ONAN'DAN AŞK SORUSUNA YANIT: HER ŞEY YOLUNDA 2. Sayfa kameralarına konuşan güzel oyuncu, Orkan Özkan ile birlikteliği hakkında detay vermekten kaçınarak "Her şey yolunda" demekle yetindi.

CAN ASLANTUĞ: "HENÜZ EVLİLİK PLANI YOK" Annesine eşlik eden Can Aslantuğ da özel hayatı hakkındaki soruları samimiyetle cevapladı. Uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki sürdüren genç oyuncuya "evlilik" planları olup olmadığı soruldu. Can Aslantuğ, bu konudaki merakları "Şu anda öyle bir şey yok" diyerek giderdi.

BABASINA BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR Gerek duruşu gerekse babası Mehmet Aslantuğ'a olan çarpıcı benzerliğiyle her zaman dikkatleri üzerine çeken Can Aslantuğ, muhabirlerin "Çok yakışıklı olmuşsunuz, maşallah" iltifatlarına karşı ise oldukça mütevazı bir tavır sergiledi. Genç oyuncu, kendisine gelen övgü dolu sözlere "Estağfurullah" diyerek teşekkür etti.