22 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı bitti mi? Hande Erçel’den ayrılık açıklaması geldi! İddialara cevap verdi

Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı bitti mi? Hande Erçel’den ayrılık açıklaması geldi! İddialara cevap verdi

Son dönemin parlayan yıldızlarından olan Hande Erçel, Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla da adından söz ettirdi. Her yaptıkları olay olan çiftin ayrıldığı iddiası gündeme geldi. Bir mücevher markasının reklam yüzü olan Erçel, yaptığı işbirliğini önceki akşam yakın arkadaşları ile birlikte kutladı. Gecede gazetecilerin sorularını da yanıtlayan güzel oyuncudan ayrılık açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 22.12.2021 10:01
  • 1
  • 9
Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı bitti mi? Hande Erçel’den ayrılık açıklaması geldi! İddialara cevap verdi

Kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bürsin ile aşkı tam gaz süren Hande Erçel, bir mücevher markası ile yaptığı işbirliğini önceki akşam yakın arkadaşları ile birlikte kutladı. Oldukça mutlu ve heyecanlı olduğu görülen Erçel'in şıklığı dikkatlerden kaçmadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı bitti mi? Hande Erçel’den ayrılık açıklaması geldi! İddialara cevap verdi

"AYRILIK KESİNLİKLE YOK"

Muhabirlerle sohbet eden ünlü oyuncu, Kerem Bürsin ile ayrıldıkları yönündeki haberlerle ilgili de konuştu. Hande Erçel, "Öyle bir şey kesinlikle yok." diyerek, haklarında çıkan söylentileri yalanladı.

  • 3
  • 9
Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı bitti mi? Hande Erçel’den ayrılık açıklaması geldi! İddialara cevap verdi

"ÇOCUK" SORULARINA YANIT

Erçel, daha önce Bürsin'in, "Bazen çocuk yapma fikri geliyor aklıma ama önemli olan sorumluluk. Şimdilik bu sorumluluk sadece fikir olarak kafamda..." açıklamasını soran muhabirlere, "Her şeyin zamanı var. Eğer olursa, neden olmasın?" yanıtını vermişti.

  • 4
  • 9
Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı bitti mi? Hande Erçel’den ayrılık açıklaması geldi! İddialara cevap verdi

"EVLİLİK TEKLİFİ BEKLEMİYORUM"

Ünlü oyuncu, "Evlilik teklifi bekliyor musunuz?" sorularını ise, "Yok, hiç öyle bir şey beklemiyorum. Kerem de zaten cevabını verdi. Her şeyin bir zamanı var. O gün gelirse neden olmasın?" şeklinde yanıtlamıştı.

  • 5
  • 9
Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı bitti mi? Hande Erçel’den ayrılık açıklaması geldi! İddialara cevap verdi

ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ

Öte yandan Hande Erçel, daha önce yaklaşık sekiz aydır aşk yaşadığı Kerem Bürsin ile birlikteliği hakkında açıklamalarda bulunmuştu.