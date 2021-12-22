22 Aralık 2021, Çarşamba
Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı bitti mi? Hande Erçel’den ayrılık açıklaması geldi! İddialara cevap verdi
Son dönemin parlayan yıldızlarından olan Hande Erçel, Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla da adından söz ettirdi. Her yaptıkları olay olan çiftin ayrıldığı iddiası gündeme geldi. Bir mücevher markasının reklam yüzü olan Erçel, yaptığı işbirliğini önceki akşam yakın arkadaşları ile birlikte kutladı. Gecede gazetecilerin sorularını da yanıtlayan güzel oyuncudan ayrılık açıklaması geldi.
Giriş Tarihi: 22.12.2021 10:01
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