Hande Soral ve İsmail Demirci bebeklerinin ismini açıkladı! İlk yorum teyze ve dayıdan geldi

Beş yıl önce nikah masasına oturan Hande Soral ve İsmail Demirci, geçtiğimiz aylarda müjdeli haberi vermişti. Ultrason görüntüsüyle kamera karşısına geçen ikili, bebek beklediklerini duyurmuştu. Hamilelik döneminde sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren ve anne olmak için gün saymaya başlayan Soral, son paylaşımında oğluna vereceği ismi duyurdu.