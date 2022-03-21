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Haberler Galeri Hande Soral ve İsmail Demirci bebeklerinin ismini açıkladı! İlk yorum teyze ve dayıdan geldi

Hande Soral ve İsmail Demirci bebeklerinin ismini açıkladı! İlk yorum teyze ve dayıdan geldi

Beş yıl önce nikah masasına oturan Hande Soral ve İsmail Demirci, geçtiğimiz aylarda müjdeli haberi vermişti. Ultrason görüntüsüyle kamera karşısına geçen ikili, bebek beklediklerini duyurmuştu. Hamilelik döneminde sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren ve anne olmak için gün saymaya başlayan Soral, son paylaşımında oğluna vereceği ismi duyurdu.

Giriş Tarihi: 21.03.2022 10:44 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 10:44
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Hande Soral ve İsmail Demirci bebeklerinin ismini açıkladı! İlk yorum teyze ve dayıdan geldi

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Ümit karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hande Soral, 2017 yılında oyuncu İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hande Soral ve İsmail Demirci bebeklerinin ismini açıkladı! İlk yorum teyze ve dayıdan geldi

Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Hande Soral ile İsmail Demirci'den geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti.

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Hande Soral ve İsmail Demirci bebeklerinin ismini açıkladı! İlk yorum teyze ve dayıdan geldi

BEBEK HEYECANI

Eşi ile objektif karşısına geçen Soral, elindeki ultrason görüntüsüyle hamile olduğunu duyurmuştu.

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Hande Soral ve İsmail Demirci bebeklerinin ismini açıkladı! İlk yorum teyze ve dayıdan geldi

Aynı pozu kendi Instagram hesabından da yayınlayan İsmail Demirci'nin 'dad' (baba) yazılı şapkası dikkatlerden kaçmamıştı. İkilinin paylaştığı karelere binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

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Hande Soral ve İsmail Demirci bebeklerinin ismini açıkladı! İlk yorum teyze ve dayıdan geldi

CİNSİYETİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Ardından aileleri ve yakın arkadaşlarıyla bir parti düzenleyen çift, bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı. Bu anları Instagram hesabından yayınlayan Hande Soral, oğlu olacağını duyurmuştu.