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Haberler Galeri Özcan Deniz’in sevgilisi Samar Dadgar ilk kez konuştu! Nikah tarihi açıklaması

Özcan Deniz’in sevgilisi Samar Dadgar ilk kez konuştu! Nikah tarihi açıklaması

Özcan Deniz Feyza Aktan'la olaylı dava sürecinin ardından kendisinden 24 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak Deniz'in annesi sevgilisi için "rızam yok" demişti. Önceki akşam Maslak'ta bir mekanda sahne alan Özcan Deniz'i yalnız bırakmayan sevgilisi, İranlı Samar Dadgar Instagram'da takipçilerinin sorularını yanıtladı. Yaşananların ardından ilk kez konuşan Dadgar, nikah tarihiyle ilgili bakın neler söyledi.

Giriş Tarihi: 21.03.2022 12:29 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 12:29
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Özcan Deniz’in sevgilisi Samar Dadgar ilk kez konuştu! Nikah tarihi açıklaması

Özcan Deniz'in kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar Instagram'dan takipçilerinin sorularına yanıt verdi, merak edilen nikah tarihi gerçeği hakkında ilk kez açıklama yaptı.

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Özcan Deniz’in sevgilisi Samar Dadgar ilk kez konuştu! Nikah tarihi açıklaması

'ŞİMDİLİK NİŞANLIYIM'

Bu yıl İstanbul Moda Akademisi'nden mezun olmayı, İran ve Londra'da mağaza açmayı hedeflediğini söyleyen Samar, evlilik konusunda gelen bir soruya ise "Şimdilik nişanlıyım." dedi.

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Özcan Deniz’in sevgilisi Samar Dadgar ilk kez konuştu! Nikah tarihi açıklaması

"NİKÂHIN TARİHİNİ DAHA BELİRLEMEDİK" DİYE CEVAP VERDİ.

Oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'la olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz, biten evliliğinin ardından , kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Özcan Deniz’in sevgilisi Samar Dadgar ilk kez konuştu! Nikah tarihi açıklaması

"RIZAM YOKTUR!"

Seren Serengil, yorumcusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınında, oğlunun eski eşi Feyza Aktan'la olaylı boşanma sonrası yeniden üzülmesini istemeyen anne Deniz'in, bu beraberlik için "Rızam yoktur" dediğini belirtmişti.

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Özcan Deniz’in sevgilisi Samar Dadgar ilk kez konuştu! Nikah tarihi açıklaması

Özcan Deniz ile Samar Dadgar cephesinde geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşandı. Dadgar, sevgilisi Özcan Deniz ile keyifli anlarını bir araya getirerek sosyal medyada yayınladı.