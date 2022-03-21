Özcan Deniz’in sevgilisi Samar Dadgar ilk kez konuştu! Nikah tarihi açıklaması

Özcan Deniz Feyza Aktan'la olaylı dava sürecinin ardından kendisinden 24 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak Deniz'in annesi sevgilisi için "rızam yok" demişti. Önceki akşam Maslak'ta bir mekanda sahne alan Özcan Deniz'i yalnız bırakmayan sevgilisi, İranlı Samar Dadgar Instagram'da takipçilerinin sorularını yanıtladı. Yaşananların ardından ilk kez konuşan Dadgar, nikah tarihiyle ilgili bakın neler söyledi.