Meryem Uzerli’den ilk paylaşım geldi! Aşkını ilan etti

Uzun süredir Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli, geçtiğimiz haftalarda ikinci bebeğini kucağına almıştı. Kızlarıyla yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Uzerli, bugüne kadar Amerikalı sevgilisini sır gibi saklamıştı. Sevgilisinin kim olduğu geçtiğimiz günlerde ortaya çıkarken Uzerli'den beklenen paylaşım geldi. Meryem Uzerli, Amerikalı sevgilisi ile ilk fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. İşte o paylaşım...