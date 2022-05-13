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Haberler Galeri Survivor’daki çapkınlıklarıyla hafızalara kazınan Mert Öcal’ın annesini gören dönüp tekrar baktı! Seda Sayan ile benzerliği şaşırttı

Survivor’daki çapkınlıklarıyla hafızalara kazınan Mert Öcal’ın annesini gören dönüp tekrar baktı! Seda Sayan ile benzerliği şaşırttı

Mert Öcal, çapkınlık iddiaları ile Survivor All Star sezonunun en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Öcal'ın annesinin Seda Sayan'a benzerliği ile görenlere 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Manken ve oyunculukla şöhrete kavuşan Mert Öcal bu sene Survivor All Star'a katılmış ve yine yarışmacılardan olan Sude Burcu ile aşk yaşadığı gündeme oturmuştu. Yakışıklı ünlü geçen günlerde annesiyle yaptığı paylaşımla ilgi odağı oldu. Mert Öcal'ın annesini gören 'Seda Sayan'ın ikizi olsa bu kadar olur' demekten kendini alamadı. İşte yıllar geçtiköe güzelliğine güzellik katan ve benzerliğiyle sosyal medyada gündem olan Mert Öcal'ın annesi…

Giriş Tarihi: 13.05.2022 13:44 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 13:48
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Survivor’daki çapkınlıklarıyla hafızalara kazınan Mert Öcal’ın annesini gören dönüp tekrar baktı! Seda Sayan ile benzerliği şaşırttı

Survivor'da bu sene çapkınlık olaylarıyla gündemden düşmek bilmeyen Mert Öcal'ın annesi gerek güzelliği gerekse ünlü sanatçı Seda Sayan'a olan benzerliği ile görenleri şoke etti. Sude Burcu'yla ilişkisi ortaya çıkan Mert Öcal Nisa Bölükbaşı'nın en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu ile de aynı anda beraberlik yaşadığı iddialarıyla hayrete düşürmüştü. İşte Mert Öcal'ın annesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor’daki çapkınlıklarıyla hafızalara kazınan Mert Öcal’ın annesini gören dönüp tekrar baktı! Seda Sayan ile benzerliği şaşırttı

Dominik'te gerçekleşen Survivor'ın 2022 All Star sezonunda ünlüler takımında boy gösteren Mert Öcal elenmesinin ardından yaptığı paylaşımlarla gündemden adeta düşmüyor.

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Survivor’daki çapkınlıklarıyla hafızalara kazınan Mert Öcal’ın annesini gören dönüp tekrar baktı! Seda Sayan ile benzerliği şaşırttı

ANNESİNİ PAYLAŞTI

Yarışma sürecinde çapkınlık iddialarıyla çok konuşulan isim, geçtiğimiz günlerde annesiyle beraber "anneler günü" paylaşımı yapmıştı.

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Survivor’daki çapkınlıklarıyla hafızalara kazınan Mert Öcal’ın annesini gören dönüp tekrar baktı! Seda Sayan ile benzerliği şaşırttı

SEDA SAYAN İLE BENZERLİĞİ ŞOKE ETTİ

Mert Öcal'ın bu paylaşımı sonrası takipçileri şoke oldu. Tanınan ismin annesi gerek güzelliğiyle gerekse ünlü sanatçı Seda Sayan'a olan benzerliğiyle şoke etti.

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Survivor’daki çapkınlıklarıyla hafızalara kazınan Mert Öcal’ın annesini gören dönüp tekrar baktı! Seda Sayan ile benzerliği şaşırttı

İşte o paylaşım....