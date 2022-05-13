Survivor’daki çapkınlıklarıyla hafızalara kazınan Mert Öcal’ın annesini gören dönüp tekrar baktı! Seda Sayan ile benzerliği şaşırttı

Mert Öcal, çapkınlık iddiaları ile Survivor All Star sezonunun en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Öcal'ın annesinin Seda Sayan'a benzerliği ile görenlere 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Manken ve oyunculukla şöhrete kavuşan Mert Öcal bu sene Survivor All Star'a katılmış ve yine yarışmacılardan olan Sude Burcu ile aşk yaşadığı gündeme oturmuştu. Yakışıklı ünlü geçen günlerde annesiyle yaptığı paylaşımla ilgi odağı oldu. Mert Öcal'ın annesini gören 'Seda Sayan'ın ikizi olsa bu kadar olur' demekten kendini alamadı. İşte yıllar geçtiköe güzelliğine güzellik katan ve benzerliğiyle sosyal medyada gündem olan Mert Öcal'ın annesi…