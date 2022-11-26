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Haberler Galeri Hande Erçel’i çıldırtan soru! Kerem Bürsin ve Demet Özdemir’i duyunca...

Hande Erçel’i çıldırtan soru! Kerem Bürsin ve Demet Özdemir’i duyunca...

Hande Erçel yeni yaşını dostlarıyla birlikte düzenlediği parti ile karşıladı. Kutlamanın yapıldığı mekanın önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncuya önce hakkında çıkan estetikle ilgili sorular yöneltildi. Ardından basın mensuplarının "Demet Özdemir ile kavgalıydınız, barıştınız mı? Kerem Bürsin'le hala görüşüyor musunuz?" sorularıyla karşılaşan Hande Erçel, tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 26.11.2022 11:24
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Hande Erçel’i çıldırtan soru! Kerem Bürsin ve Demet Özdemir’i duyunca...

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in dizi setinde başlayan aşkları sekiz ay sonra sessiz sedasız sona ermiş, geçtiğimiz haftalarda yan yana görüntülenen ikilinin yeniden bir arada olduğu iddiası gündeme gelmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hande Erçel’i çıldırtan soru! Kerem Bürsin ve Demet Özdemir’i duyunca...

Gazetecilerle konuşan güzel oyuncu, eski aşkı Kerem Bürsin ile barıştığı iddialarını; "Hayatımda kimse yok. Olsa söylerim" sözleriyle yalanlamıştı. Erçel, bir mekanda Bürsin'le fotoğraflarının çıktığının hatırlatılması üzerine ise "Çok ciddiye almamak gerek" ifadelerini kullanmıştı.

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Hande Erçel’i çıldırtan soru! Kerem Bürsin ve Demet Özdemir’i duyunca...

"HER GÜN BAŞKA BİR HABER GÖRÜYORUM"

Geçtiğimiz hafta Etiler'de görüntülenen Erçel, eski sevgilileri ile aşk haberleri ve estetik yaptırdığına dair haberleri mahkeme kararı ile internetten sileceği iddiasına şu sözlerle açıklık getirmişti:

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Hande Erçel’i çıldırtan soru! Kerem Bürsin ve Demet Özdemir’i duyunca...

"Her gün başka bir haber ile görüyorum kendimi. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Tabii ki de öyle bir şey yok. Gerçeği yansıtmayan haberler."

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Hande Erçel’i çıldırtan soru! Kerem Bürsin ve Demet Özdemir’i duyunca...

YENİ YAŞINI KUTLADI

Hande Erçel, önceki gece Beykoz'daki bir mekanda arkadaşları ile birlikte 29'uncu yaş gününü kutladı. Kutlamaya kız arkadaşları ile birlikte gelen Erçel, çıkışta soruları yanıtladı.