26 Kasım 2022, Cumartesi
Hande Erçel’i çıldırtan soru! Kerem Bürsin ve Demet Özdemir’i duyunca...
Hande Erçel yeni yaşını dostlarıyla birlikte düzenlediği parti ile karşıladı. Kutlamanın yapıldığı mekanın önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncuya önce hakkında çıkan estetikle ilgili sorular yöneltildi. Ardından basın mensuplarının "Demet Özdemir ile kavgalıydınız, barıştınız mı? Kerem Bürsin'le hala görüşüyor musunuz?" sorularıyla karşılaşan Hande Erçel, tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 26.11.2022 11:24
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