26 Kasım 2022, Cumartesi
Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan programında gözyaşlarını tutamadı: “Acı çekmek istemiyorum”
Geçtiğimiz günlerde akciğer kanserine yakalandığını duyuran Armağan Çağlayan Youtube'daki programında gözyaşlarını tutamadı. Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı'yı programında ağırlayan Çağlayan, "Billur Hanım'ın vefat ettiği gün benim ciğerimde bir kitle bulundu." diyerek Bahadırlı ile dertleşti. Bahadırlı'nın moral verdiği Çağlayan, "Acı çekmek istemiyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 26.11.2022 13:25 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 13:26
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