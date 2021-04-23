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Haberler Galeri Akıncı’nın yıldızı Şükrü Özyıldız’ın eski sevgilisi herkesi şaşırttı!

Akıncı’nın yıldızı Şükrü Özyıldız’ın eski sevgilisi herkesi şaşırttı!

Akıncı dizisinde canlandırdığı rolle ilgi odağı olan Şükrü Özyıldız, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Özyıldız'ın eski sevgilisi şoke etti. Özyıldız'ın bir dönem kendisi gibi oyuncu olan biriyle aşk yaşadığını görenler çok şaşırdı. İşte Şükrü Özyıldız'ın eski sevgilisi...

Giriş Tarihi: 23.04.2021 17:33 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 17:34
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Akıncı’nın yıldızı Şükrü Özyıldız’ın eski sevgilisi herkesi şaşırttı!

Akıncı dizisindeki başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Şükrü Özyıldız, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Özyıldız'ın özel hayatını mercek altına alanlar bir dönem kendisi gibi oyuncu olan biriyle aşk yaşadığını görenler çok şaşırdı. İşte Şükrü Özyıldız'ın eski sevgilisi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akıncı’nın yıldızı Şükrü Özyıldız’ın eski sevgilisi herkesi şaşırttı!

ESRA BİLGİÇ

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Akıncı’nın yıldızı Şükrü Özyıldız’ın eski sevgilisi herkesi şaşırttı!

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE

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Akıncı’nın yıldızı Şükrü Özyıldız’ın eski sevgilisi herkesi şaşırttı!

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE

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Akıncı’nın yıldızı Şükrü Özyıldız’ın eski sevgilisi herkesi şaşırttı!

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE