Seren Serengil ameliyat sonrası isyan etti: Bu bir skandal! Midemi almışlar

"BU BİR SKANDAL"

"Bütün organlarım yapışmış. Ameliyatım 6 saat sürecekti ama operasyonu geçiremedim. Çünkü midem yok. Bu, skandal bir durum. Doktorum şunu söyledi: 'Böyle bir ameliyat 70 kiloda bir insana yapılamaz ve alt midenizi bulamadık.' Organım yok. 3-5 kilo daha almak zorundayım."