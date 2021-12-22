22 Aralık 2021, Çarşamba
Seren Serengil ameliyat sonrası isyan etti: Bu bir skandal! Midemi almışlar
Zayıflamak için defalarca bıçak altına yatan Seren Serengil, geçirdiği bağırsak ameliyatının ardından hızla kilo verdi. 43 kiloya kadar düşen ve boyu 4 santim kısalan ünlü isim, organ yetmezliği riskiyle karşı karşıya kaldı. Cuma günü riskli bir operasyona giren Serengil, 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlandı. Son sağlık durumunu anlatan sunucu, "Bu bir skandal! Midemi almışlar" diye isyan etti.
Giriş Tarihi: 22.12.2021 10:44
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