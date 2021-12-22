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Seren Serengil ameliyat sonrası isyan etti: Bu bir skandal! Midemi almışlar

Zayıflamak için defalarca bıçak altına yatan Seren Serengil, geçirdiği bağırsak ameliyatının ardından hızla kilo verdi. 43 kiloya kadar düşen ve boyu 4 santim kısalan ünlü isim, organ yetmezliği riskiyle karşı karşıya kaldı. Cuma günü riskli bir operasyona giren Serengil, 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlandı. Son sağlık durumunu anlatan sunucu, "Bu bir skandal! Midemi almışlar" diye isyan etti.

Giriş Tarihi: 22.12.2021 10:44
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Seren Serengil ameliyat sonrası isyan etti: Bu bir skandal! Midemi almışlar

Zayıflık uğruna geçirdiği operasyonlar sonunda sağlığından olan Seren Serengil'in geçtiğimiz günlerde geri dönüşüm ameliyatına alındı. 43 kiloya kadar düşen ünlü isim ölümden dönerken ameliyat sonrası isyan etti.

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Seren Serengil ameliyat sonrası isyan etti: Bu bir skandal! Midemi almışlar

Dumping sendromuna yakalanan ve organları iflas etmek üzere olan Serengil, geçen günlerde bir kez daha ameliyat oldu.

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Seren Serengil ameliyat sonrası isyan etti: Bu bir skandal! Midemi almışlar

YANLIŞ MİDE AMELİYATI KURBANI OLDU

Seren Serengil, geçirdiği operasyonun ardından dün "Söylemezsem Olmaz" programına telefonla bağlanarak sağlığı hakkında son durumu anlattı.

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Seren Serengil ameliyat sonrası isyan etti: Bu bir skandal! Midemi almışlar

"BÜTÜN ORGANLARIM YAPIŞMIŞ"

Yanlış mide küçültme ameliyatı kurbanı olduğunu belirten Serengil, şunları söyledi: "Aylardır ameliyatı bekliyordum. Çünkü İzmir'deki doktorum mide küçültme ameliyatı videosunu bir türlü vermiyordu. Neden kaçtıklarını anlıyoruz."

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Seren Serengil ameliyat sonrası isyan etti: Bu bir skandal! Midemi almışlar

"BU BİR SKANDAL"

"Bütün organlarım yapışmış. Ameliyatım 6 saat sürecekti ama operasyonu geçiremedim. Çünkü midem yok. Bu, skandal bir durum. Doktorum şunu söyledi: 'Böyle bir ameliyat 70 kiloda bir insana yapılamaz ve alt midenizi bulamadık.' Organım yok. 3-5 kilo daha almak zorundayım."