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Başım Belada'nın yeni bölümünde mahallede ortalık karışıyor

Baba Yapım imzalı yeni atv dizisi 'Başım Belada' 2. bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizinin yönetmenliğini Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek birlikte üstleniyor. Hikayesiyle dikkatleri üzerine çekecek olan 'Başım Belada'nın kadrosunda; Keremcem, Merih Öztürk, Kaan Taşaner, Umut Oğuz, Sinan Çalışkanoğlu, Yağmur Öztürk, Ali Çatalbaş, Zeynep Kumral, Ali İpin, Nazan Diper, Yiğit Ege Yazar, Bilgesu Kural, Ferdi Kurtuldu, Orhan Eşkin, Berke Üzrek, Burakhan Yılmaz, Sevinç Kıranlı, Bade Arazlı, Murat Akkoyunlu, Ayçin İnci, Selahattin Taşdöğen, Necip Karakaya yer alıyor. İşte Başım Belada'nın 2. bölümün yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 11.03.2023 15:58
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Başım Belada’nın yeni bölümünde mahallede ortalık karışıyor

Çağdaş tarafından kaçırılan Azam'dan haber alamayan ailesi ve Pele endişelenmeye başlar.

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Başım Belada’nın yeni bölümünde mahallede ortalık karışıyor

Çağdaş, Azam'ın soygunu gerçekleştirenlerden biri olduğunu düşünür ve parasını geri alabilmek için Azam'ı sorgular. Bu sorgulama sonucunda Çağdaş ve Azam arasında beklenmedik bir durum ortaya çıkar.

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Başım Belada’nın yeni bölümünde mahallede ortalık karışıyor

Leyla ise Azam'ın Çağdaş'ın evinde ne yaptığını anlayamaz.

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Başım Belada’nın yeni bölümünde mahallede ortalık karışıyor

Azam'ı polis olduğunu düşünen Leyla, onun bu soygunu yapanların peşine düştüğünü zanneder. Öte yandan tehlike beklenmedik bir yerden gelir.

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Başım Belada’nın yeni bölümünde mahallede ortalık karışıyor

Soygun gecesinin tek tanığı Badi Uğur, Leyla'nın peşine düşer ve çaldıkları paraları onlardan almak ister.