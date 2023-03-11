11 Mart 2023, Cumartesi
Başım Belada'nın yeni bölümünde mahallede ortalık karışıyor
Baba Yapım imzalı yeni atv dizisi 'Başım Belada' 2. bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizinin yönetmenliğini Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek birlikte üstleniyor. Hikayesiyle dikkatleri üzerine çekecek olan 'Başım Belada'nın kadrosunda; Keremcem, Merih Öztürk, Kaan Taşaner, Umut Oğuz, Sinan Çalışkanoğlu, Yağmur Öztürk, Ali Çatalbaş, Zeynep Kumral, Ali İpin, Nazan Diper, Yiğit Ege Yazar, Bilgesu Kural, Ferdi Kurtuldu, Orhan Eşkin, Berke Üzrek, Burakhan Yılmaz, Sevinç Kıranlı, Bade Arazlı, Murat Akkoyunlu, Ayçin İnci, Selahattin Taşdöğen, Necip Karakaya yer alıyor. İşte Başım Belada'nın 2. bölümün yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 11.03.2023 15:58
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