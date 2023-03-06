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Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan aşk itirafı! Sabancı'dan bomba sözler! Evleniyorlar mı?

İlişkileriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel ve Hakan Sabancı geçtiğimiz hafta sonunu Şile'deki bir otelde geçirmişti. Romantik tatillerine devam eden çiçeği burnunda çift rotayı Paris'e çevirmişti. Küçük kaçamak sonrası ülkeye dönen çift ilk kez birlikte kameraların karşısına geçti. Keyifli halleri dikkat çekerken Hakan Sabancı'nın sözlerini duyan "Evleniyorlar mı?" diye sormadan edemedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.03.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 09:22
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan aşk itirafı! Sabancı’dan bomba sözler! Evleniyorlar mı?

Son dönemde aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım'ın ardından Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başladı.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan aşk itirafı! Sabancı’dan bomba sözler! Evleniyorlar mı?

İlk zamanlar iddialı sert bir dille sosyal medyadan yalanlayan Erçel ve Sabancı artık aşklarını da gizlemiyor.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan aşk itirafı! Sabancı’dan bomba sözler! Evleniyorlar mı?

ARTIK KAÇMAK YOK

Şile tatilinin ardından baş başa Paris'e giden ikili dönüşte İstanbul Havalimanı'nda Gazetemagazin kamerasına yakalandı.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan aşk itirafı! Sabancı’dan bomba sözler! Evleniyorlar mı?

EVLENİYORLAR MI?

İkili ilk kez ilişkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hande Erçel, "Tatilimiz güzel geçti, her şey çok güzel. Size de teşekkür ederiz" dedi.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan aşk itirafı! Sabancı’dan bomba sözler! Evleniyorlar mı?

Hakan Sabancı'dan ise "Ciddi bir ilişki" açıklaması geldi.