Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan aşk itirafı! Sabancı'dan bomba sözler! Evleniyorlar mı?

İlişkileriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel ve Hakan Sabancı geçtiğimiz hafta sonunu Şile'deki bir otelde geçirmişti. Romantik tatillerine devam eden çiçeği burnunda çift rotayı Paris'e çevirmişti. Küçük kaçamak sonrası ülkeye dönen çift ilk kez birlikte kameraların karşısına geçti. Keyifli halleri dikkat çekerken Hakan Sabancı'nın sözlerini duyan "Evleniyorlar mı?" diye sormadan edemedi. İşte detaylar...