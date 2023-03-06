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Murat Kekilli çocuklar için harekete geçti! Gönülleri fethetti

10 ilde ağır yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından bölgeye giden isimlerden biri de Murat Kekilli oldu. İlk günden beri bölgede depremzedelerin yanında olan şarkıcıdan gönülleri fetheden yeni hamle geldi. Ünlü şarkıcı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na depremzede birkaç çocuğu evlat edinmek için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 06.03.2023 09:44
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Murat Kekilli çocuklar için harekete geçti! Gönülleri fethetti

Ülkemizin yaşadığı deprem felaketinin ardından bölgeden hiç ayrılmayıp yardım çalışmalarında gönüllü olarak bulunan Murat Kekilli, devlet kurumlarının yardımlarını paylaşması ve yardımların oraya yapılması hakkında yaptığı çağrılar üzerine sosyal medyadan kendisine gelen eleştirilere tepki göstermişti.

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Murat Kekilli çocuklar için harekete geçti! Gönülleri fethetti

Kekilli, "Herkes ilk günden beri görevinin başında... AFAD, Kızılay, TSK, Madenciler ve diğerleri... Şimdi gözümün gördüğüne mi inanayım, yoksa söylentilere mi?" demişti.

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Murat Kekilli çocuklar için harekete geçti! Gönülleri fethetti

EVLAT EDİNMEK İÇİN BAŞVURDU

Son olarak ise, Murat Kekilli, evlat edinmek için başvuru yaptığını açıkladı. Kekilli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na depremzede birkaç çocuğu evlat edinmek için başvuruda bulunduğunu söyledi. Kekilli, "Belki inanmayacaksınız ama bu konuyla ilgili 300 bin kişinin üzerinde müracaat olduğu bilgisi geldi. Gel de bu milletle gurur duyma" dedi.

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Murat Kekilli çocuklar için harekete geçti! Gönülleri fethetti

"ALLAHU EKBER YERİNE "OLEY!" Mİ DESEYDİLER?"

Adanalı ünlü şarkıcı Murat Kekilli, asrın felaketinde enkaz altında kalan kişilerin günler sonra kurtarılma anında "Allahu Ekber" diye atılan nidaları eleştiren kişileri attığı tweetle topa tuttu. Kekilli, "Biz, Müslüman bir toplumuz. Günler sonra enkaz altından çıkan ve onu kurtaran kişi adeta bir mucizeyle karşılaşıyor.

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Murat Kekilli çocuklar için harekete geçti! Gönülleri fethetti

Ve bu mucize üzerine inancımız gereği doğal olarak şükrünü 'Allahu Ekber' diyerek dile getiriyor. Bu gayet normal. Enkaz altından kurtulan veya o ana şahit olan kişiler 'Oley mi?' demesi gerekiyor? Yoksa Fransızcada 'Mon Dieu' diye tabir edilen 'Aman tanrım!' mı demeli? Anlamamış değilim. Eleştirileri duyunca resmen küçük dilimi yuttum" demişti.