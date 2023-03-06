Murat Kekilli çocuklar için harekete geçti! Gönülleri fethetti

EVLAT EDİNMEK İÇİN BAŞVURDU

Son olarak ise, Murat Kekilli, evlat edinmek için başvuru yaptığını açıkladı. Kekilli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na depremzede birkaç çocuğu evlat edinmek için başvuruda bulunduğunu söyledi. Kekilli, "Belki inanmayacaksınız ama bu konuyla ilgili 300 bin kişinin üzerinde müracaat olduğu bilgisi geldi. Gel de bu milletle gurur duyma" dedi.