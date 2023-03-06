06 Mart 2023, Pazartesi
Murat Kekilli çocuklar için harekete geçti! Gönülleri fethetti
10 ilde ağır yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından bölgeye giden isimlerden biri de Murat Kekilli oldu. İlk günden beri bölgede depremzedelerin yanında olan şarkıcıdan gönülleri fetheden yeni hamle geldi. Ünlü şarkıcı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na depremzede birkaç çocuğu evlat edinmek için başvuruda bulunduğunu söyledi.
Giriş Tarihi: 06.03.2023 09:44
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