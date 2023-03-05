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Atv’nin yeni dizisi ‘Başım Belada’ başlıyor! İntikam planından doğan büyük aşk

Atv'nin yeni dizisi Başım Belada bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Keremcem (Azam) ile Merih Öztürk'ün (Leyla) yer aldığı dizi heyecan dolu hikayesiyle milyonları ekran başına kilitleyecek. Dizide emniyetteki görevinden öfke kontrolü sebebiyle uzaklaştırılan eski bir polis ile büyük çocuklarının suikasta kurban gitmesinin ardından intikam planı yapan bir ailenin hikayesi anlatılacak. Sırlarla dolu bu yolculukta Azam ile Leyla birbirlerine aşık olacak.

Giriş Tarihi: 05.03.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 09:54
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Atv’nin yeni dizisi ‘Başım Belada’ başlıyor! İntikam planından doğan büyük aşk

Atv'nin yeni dizisi Başım Belada bu akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor. Keremcem ile Merih Öztürk'ün başrolünde yer aldığı dizide sırlarla dolu bir hikayenin içinden büyük bir aşk doğacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Atv’nin yeni dizisi ‘Başım Belada’ başlıyor! İntikam planından doğan büyük aşk

MACERA BAŞLIYOR

Azam, bir yandan Pele ile birlikte insanların sorunlarını çözerek hayatını idame ettirmeye çalışırken diğer yandan da annesi Şerife'nin evlilik baskısı altındadır.

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Atv’nin yeni dizisi ‘Başım Belada’ başlıyor! İntikam planından doğan büyük aşk

Pele, Şerife'nin bu baskılarını kırmak için mahalleye yeni taşınan Leyla'nın Azam'la birlikte fotoğrafını çekip Şerife'ye yollar.

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Atv’nin yeni dizisi ‘Başım Belada’ başlıyor! İntikam planından doğan büyük aşk

Bunun üstüne Azam'ın ailesi apar topar memleketten İstanbul'a gelerek Azam'ı evlendirmek ister.

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Atv’nin yeni dizisi ‘Başım Belada’ başlıyor! İntikam planından doğan büyük aşk

Azam ailesinden gizlediği sırrına çözüm bulmak için yine Pele'den yardım alınca işler içinden çıkılamaz bir hal almaya başlar.