Atv’nin yeni dizisi ‘Başım Belada’ başlıyor! İntikam planından doğan büyük aşk

Atv'nin yeni dizisi Başım Belada bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Keremcem (Azam) ile Merih Öztürk'ün (Leyla) yer aldığı dizi heyecan dolu hikayesiyle milyonları ekran başına kilitleyecek. Dizide emniyetteki görevinden öfke kontrolü sebebiyle uzaklaştırılan eski bir polis ile büyük çocuklarının suikasta kurban gitmesinin ardından intikam planı yapan bir ailenin hikayesi anlatılacak. Sırlarla dolu bu yolculukta Azam ile Leyla birbirlerine aşık olacak.

Giriş Tarihi: 05.03.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 09:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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