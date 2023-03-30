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Haberler Galeri Müge Anlı'yı çileden çıkartan söz! Paralarını evli sevgilisine kaptıran Hülya Öztürk gözyaşlarına boğuldu! İşte Rahmi Özkan'ın hazırladığı anlaşma

Müge Anlı'yı çileden çıkartan söz! Paralarını evli sevgilisine kaptıran Hülya Öztürk gözyaşlarına boğuldu! İşte Rahmi Özkan'ın hazırladığı anlaşma

Müge Anlı ve Tatlı Sert canlı yayını yine Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyadan tanıştığı Fatih'e paralarını kaptıran Hülya Öztürk, programda gözyaşlarına boğuldu. Evli olduğunu öğrendiği Fatih, canlı yayına gelerek Rahmi Özkan'ın hazırladığı sözleşmeyle borcunu kabul etti ancak Fatih Bey'in eşi Ebru Hanımın söyledikleri ağızları açık bıraktı. İddiaların odağındaki isim bir süre sonra canlı yayına bağlanıp kendini akılalmaz bir şekilde savununca Müge Anlı fena çıkıştı. İşte Müge Anlı'da bugün yaşanan gelişmeler...

Giriş Tarihi: 30.03.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 14:39
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Müge Anlı’yı çileden çıkartan söz! Paralarını evli sevgilisine kaptıran Hülya Öztürk gözyaşlarına boğuldu! İşte Rahmi Özkan’ın hazırladığı anlaşma

Müge Anlı o cümleyle sinirlendi. Hülya Öztürk ile paralarını kaptırdığı evli sevgilisi yüzleşti, Fatih'in eşi Ebru bakın ne dedi...

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Müge Anlı’yı çileden çıkartan söz! Paralarını evli sevgilisine kaptıran Hülya Öztürk gözyaşlarına boğuldu! İşte Rahmi Özkan’ın hazırladığı anlaşma

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 29 Mart canlı yayınında ilginç bir olaya daha sahne oldu.

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Müge Anlı’yı çileden çıkartan söz! Paralarını evli sevgilisine kaptıran Hülya Öztürk gözyaşlarına boğuldu! İşte Rahmi Özkan’ın hazırladığı anlaşma

Müge Anlı, TikTok'ta kendisini fabrikatör olarak tanıtan bir adama 60 bin TL para kaptıran Hülya Öztürk'ü konuk etti.

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Müge Anlı’yı çileden çıkartan söz! Paralarını evli sevgilisine kaptıran Hülya Öztürk gözyaşlarına boğuldu! İşte Rahmi Özkan’ın hazırladığı anlaşma

Ruhsal olarak boşlukta olduğu bir dönemde aşk ararken dolandırıldığını söyleyen Hülya Hanım mağdur olduğunu vurgulayıp Müge Anlı'dan yardım istedi.

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Müge Anlı’yı çileden çıkartan söz! Paralarını evli sevgilisine kaptıran Hülya Öztürk gözyaşlarına boğuldu! İşte Rahmi Özkan’ın hazırladığı anlaşma

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ilginç bir olaya daha sahne oldu. TikTok'ta kendisini fabrikatör olarak tanıtan bir adam tarafından dolandırıldığını söyleyen Hülya Hanım'ı ağırlayan Müge Anlı, "Tanıştığı ilk gün adam 2 bin lira istemiş, Hülya Hanım da vermiş.