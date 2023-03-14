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Haberler Galeri Aslı Şen ile Metin Şen’in 23 yıllık evliliği tel celsede bitti! İşte boşanmanın detayları

Aslı Şen ile Metin Şen’in 23 yıllık evliliği tel celsede bitti! İşte boşanmanın detayları

Sosyetenin gözde çiftlerinden olan Aslı Şen ve Metin Şen'in 23 yıllık evliliği tek celsede bitti. İkili dün Beykoz Adliyesi'nde görüşen duruşmada anlaşmalı olarak boşandı. İkilinin ayrılığıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Evliliklerinde yaşadıkları sorunlara dair ilk kez konuşan Metin Şen, "Anlaşmalı olarak, kavgasız gürültüsüz ayrıldık. 23 seneye yakışan şekilde boşandık" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 14.03.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 09:34
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Aslı Şen ile Metin Şen’in 23 yıllık evliliği tel celsede bitti! İşte boşanmanın detayları

Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in küçük oğlu Metin Şen ile Aslı Şen 23 yıllık evliliklerini noktaladı. Anlaşmalı olarak tek celsede boşanan çiftin ayrılığına dair detaylar ortaya çıktı.

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Aslı Şen ile Metin Şen’in 23 yıllık evliliği tel celsede bitti! İşte boşanmanın detayları

Boşanma sonrası Metin Şen'le konuşan Sabah yazarı Bülent Cankurt, haberinde şu detayları aktardı:

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Aslı Şen ile Metin Şen’in 23 yıllık evliliği tel celsede bitti! İşte boşanmanın detayları

Dün, Aslı-Metin Şen çiftinin, evlilikte yaşadıkları sorunları aşamadıklarını, boşanmaya karar verdiklerini ve Metin Şen'in boşanma davası açtığını yazmıştım. Meğer ertesi günü Beykoz Adliyesi'nde davanın duruşması varmış.

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Aslı Şen ile Metin Şen’in 23 yıllık evliliği tel celsede bitti! İşte boşanmanın detayları

Temmuz 2000'de görkemli bir düğünle evlenen Aslı Şen ile Metin Şen, dün yapılan ilk duruşmada sessiz sedasız boşandı. Boşanma haberini alınca hemen Metin Şen'i aradım.

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Aslı Şen ile Metin Şen’in 23 yıllık evliliği tel celsede bitti! İşte boşanmanın detayları

Şimdiye kadar evliliklerinde yaşadıkları sorunla ilgili hiç konuşmayan Metin Bey'in ağzından bu kez birkaç cümle alabildim. "Az önce mahkemeden çıktık. Anlaşmalı olarak, kavgasız gürültüsüz boşandık. Nasıl 23 sene bize yakışan şekilde evli kaldıysak yine aynı şekilde boşandık" dedi Metin Şen.