Aslı Şen ile Metin Şen’in 23 yıllık evliliği tel celsede bitti! İşte boşanmanın detayları

Şimdiye kadar evliliklerinde yaşadıkları sorunla ilgili hiç konuşmayan Metin Bey'in ağzından bu kez birkaç cümle alabildim. "Az önce mahkemeden çıktık. Anlaşmalı olarak, kavgasız gürültüsüz boşandık. Nasıl 23 sene bize yakışan şekilde evli kaldıysak yine aynı şekilde boşandık" dedi Metin Şen.