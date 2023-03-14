14 Mart 2023, Salı
Aslı Şen ile Metin Şen’in 23 yıllık evliliği tel celsede bitti! İşte boşanmanın detayları
Sosyetenin gözde çiftlerinden olan Aslı Şen ve Metin Şen'in 23 yıllık evliliği tek celsede bitti. İkili dün Beykoz Adliyesi'nde görüşen duruşmada anlaşmalı olarak boşandı. İkilinin ayrılığıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Evliliklerinde yaşadıkları sorunlara dair ilk kez konuşan Metin Şen, "Anlaşmalı olarak, kavgasız gürültüsüz ayrıldık. 23 seneye yakışan şekilde boşandık" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 14.03.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 09:34
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