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Hande Erçel ve Hakan Sabancı evleniyor mu? İlk kez konuştu: Çok güzel...

Yaklaşık dokuz aydır Hakan Sabancı ile birliktelik yaşayan Hande Erçel, Amerika tatili sonrası Tarabya'da görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden güzel oyuncu, Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Sabancı'nın çocuk sahibi olmaları hakkında konuştu. Doğum sonrası hastaneye ilk koşan isimlerden olan Erçel, kendisine yöneltilen evlilik sorusuna yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 19.08.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023 10:17
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı evleniyor mu? İlk kez konuştu: Çok güzel...

Hande Erçel son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmedi.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı evleniyor mu? İlk kez konuştu: Çok güzel...

9 aylık aşklarında adeta dünyayı turlayan çift, Fransa ve Kuzey Işıkları tatilinin ardından İtalya'nın Milano şehrinde Coldplay konserine giden çift, buradan Portofino'ya geçti.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı evleniyor mu? İlk kez konuştu: Çok güzel...

Son olarak sevgilisiyle Amerika'nın New York kentinde olan Hande Erçel uzun bir aradan sonra İstanbul'da görüntülendi.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı evleniyor mu? İlk kez konuştu: Çok güzel...

Tarabya'da kameralara yakalanan güzel oyuncu, sevgilisi Hakan Sabancı'nın abisi Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Sabancı'nın çocuk sahibi olmaları "Hayırlı olsun. Allah analı babalı büyütsün. Sağlıklı olsun." ifadelerini kullandı.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı evleniyor mu? İlk kez konuştu: Çok güzel...

EVLİLİK CEVABI

Milliyet'in haberine göre oyuncu, muhabirlerin; "Sıra size geldi artık. Var mı evlilik düşünceniz?" sorusuna ise "Her şey çok güzel. Gayet iyi gidiyor" demekle yetindi.