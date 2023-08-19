Hande Erçel ve Hakan Sabancı evleniyor mu? İlk kez konuştu: Çok güzel...

Yaklaşık dokuz aydır Hakan Sabancı ile birliktelik yaşayan Hande Erçel, Amerika tatili sonrası Tarabya'da görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden güzel oyuncu, Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Sabancı'nın çocuk sahibi olmaları hakkında konuştu. Doğum sonrası hastaneye ilk koşan isimlerden olan Erçel, kendisine yöneltilen evlilik sorusuna yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 19.08.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023 10:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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