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Haberler Galeri Eski eşinin peşini bırakmayan Emre Aşık yine mahkemelik oldu! “Ajanlık yapmayınca tehdit edildim”

Eski eşinin peşini bırakmayan Emre Aşık yine mahkemelik oldu! “Ajanlık yapmayınca tehdit edildim”

Yağmur Sarnıç ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Emre Aşık, yeniden mahkemelik oldu. Aşık'ın eski eşi hakkında bilgi toplayıp kendisine vermesi için Lara Zeliha Acar isimli 20 yaşındaki bir kızdan yardım istediği iddiası ortaya çıktı. Aşık ile genç kızın bu yüzden davalık olduğu ve Aşık hakkında, 'tehdit, şantaj ve hakaret' suçlarından dava açıldığı öğrenildi. Genç kız konuyla ilgili verdiği ifadede "Eğer istediğini yapmazsam bana ağır bedel ödeteceğini söyleyip tehdit etti." dedi.

Giriş Tarihi: 19.08.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023 09:25
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Eski eşinin peşini bırakmayan Emre Aşık yine mahkemelik oldu! “Ajanlık yapmayınca tehdit edildim”

Eski futbolcu Emre Aşık, geçtiğimiz yıllarda Yağmur Sarnıç'tan boşanmıştı. Tüm Türkiye'nin gündemini meşgul eden dava sürecinde birçok kez karakolluk olan ikiliden Emre Aşık'ın yeniden mahkemelik olduğu ortaya çıktı.

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Eski eşinin peşini bırakmayan Emre Aşık yine mahkemelik oldu! “Ajanlık yapmayınca tehdit edildim”

Emre Aşık; Yağmur Sarnıç'la ortak tanıdıkları Lara Zeliha Acar isimli 20 yaşındaki genç kızdan, eski eşi aleyhine tanıklık etmesini istedi.

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Eski eşinin peşini bırakmayan Emre Aşık yine mahkemelik oldu! “Ajanlık yapmayınca tehdit edildim”

Ancak Acar, Aşık'ın teklifini kabul etmeyince, konu mahkemeye kadar taşındı. Aşık'tan şikayetçi olan Lara Zeliha Acar, yaşananlarla ilgili şunları anlattı:

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Eski eşinin peşini bırakmayan Emre Aşık yine mahkemelik oldu! “Ajanlık yapmayınca tehdit edildim”

"Emre Aşık ile eski sevgilim sayesinde, Yağmur Sarnıç ile ise kendim tanıştım. Emre Aşık, bana Yağmur Abla'yı kötüledi. Ben de anlattıklarının öyle olmadığını göstermek için bir ses kaydı aldım ve Emre Abi'ye gönderdim.

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Eski eşinin peşini bırakmayan Emre Aşık yine mahkemelik oldu! “Ajanlık yapmayınca tehdit edildim”

Niyetim Yağmur Abla'nın iyi biri olduğunu göstermekti. Emre Abi ise kendisine yardımcı olmak istediğimi düşünerek mahkemede Yağmur Abla'ya karşı delil toplamamı ve tanıklık yapmamı istedi. Yağmur Abla'nın kendi şirketini devrettiği Ozan Girgin isimli kişiyle birlikte olmamı, Yağmur Abla aleyhine fotoğraf ve video çekmemi istedi. Bunların karşılığında da para teklif etti."