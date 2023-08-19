Eski eşinin peşini bırakmayan Emre Aşık yine mahkemelik oldu! “Ajanlık yapmayınca tehdit edildim”

Yağmur Sarnıç ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Emre Aşık, yeniden mahkemelik oldu. Aşık'ın eski eşi hakkında bilgi toplayıp kendisine vermesi için Lara Zeliha Acar isimli 20 yaşındaki bir kızdan yardım istediği iddiası ortaya çıktı. Aşık ile genç kızın bu yüzden davalık olduğu ve Aşık hakkında, 'tehdit, şantaj ve hakaret' suçlarından dava açıldığı öğrenildi. Genç kız konuyla ilgili verdiği ifadede "Eğer istediğini yapmazsam bana ağır bedel ödeteceğini söyleyip tehdit etti." dedi.