Bodrum’da sahne alan Robbie Williams: Eşimin en sevdiğim özelliği Türk olması

Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams, Bodrum'da sahne aldı. "32 yıldır müzik yapıyorum ve bu gece size eğlencenin ne demek olduğunu göstereceğim" diyerek 'Let Me Entertain You' ile konserine başlayan Williams, bol bol izleyici ile sohbet etti.