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Bodrum’da sahne alan Robbie Williams: Eşimin en sevdiğim özelliği Türk olması

Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams, önceki akşam Bodrum'da sahne aldı. Konser sırasında bol bol izleyici ile sohbet eden şarkıcı, eşiyle ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu. Evlenip çocuğu olduktan sonra dünyanın en mutlu insanına dönüştüğünü belirten Williams, "Fark ettim ki, eşimin en sevdiğim özelliği Türk olması. Bu yüzden Türkleri çok seviyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 19.08.2023 10:57 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023 10:57
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Bodrum’da sahne alan Robbie Williams: Eşimin en sevdiğim özelliği Türk olması

Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams, Bodrum'da sahne aldı. "32 yıldır müzik yapıyorum ve bu gece size eğlencenin ne demek olduğunu göstereceğim" diyerek 'Let Me Entertain You' ile konserine başlayan Williams, bol bol izleyici ile sohbet etti.

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Bodrum’da sahne alan Robbie Williams: Eşimin en sevdiğim özelliği Türk olması

"Gençken iki kuralım vardı; biri evlenmemek, diğeri çocuk sahibi olmamak" diyen Williams, eşi Ayda ve dört çocuğuyla hiç olmadığı kadar mutlu olduğunu belirtti.

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Bodrum’da sahne alan Robbie Williams: Eşimin en sevdiğim özelliği Türk olması

Williams, veda şarkısı 'Angels'ı Türk köklerinden gurur duyan eşi Ayda ve onun 9 yıl önce 17 Ağustos'ta kaybettiği babası için söyledi.

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Bodrum’da sahne alan Robbie Williams: Eşimin en sevdiğim özelliği Türk olması

Türkleri çok sevdiğini beliren şarkıcı, "Fark ettim ki, eşimin en sevdiğim özellikleri Türk olmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden Türkleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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Bodrum’da sahne alan Robbie Williams: Eşimin en sevdiğim özelliği Türk olması