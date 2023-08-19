Bodrum’da sahne alan Robbie Williams: Eşimin en sevdiğim özelliği Türk olması

Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams, önceki akşam Bodrum'da sahne aldı. Konser sırasında bol bol izleyici ile sohbet eden şarkıcı, eşiyle ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu. Evlenip çocuğu olduktan sonra dünyanın en mutlu insanına dönüştüğünü belirten Williams, "Fark ettim ki, eşimin en sevdiğim özelliği Türk olması. Bu yüzden Türkleri çok seviyorum" dedi.