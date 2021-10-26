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Emir Sarıgül’ün aşk üçgeni! Sibel Can’la fena yakalandı

Yaz aylarında tekne görüntüleri ifşa olan Emir Sarıgül ve Sibel Can aşk iddialarını yalanlamış, görüntülerin photoshop olduğu ileri sürülmüştü. Haberlerin ardından bir dönem aşk yaşadığı Buket Aydın'la görüntülenen Emir Sarıgül, bir kez daha Sibel Can'la yakalandı. Emir Sarıgül ile Sibel Can, aylar sonra ilk kez görüntülendi.

Giriş Tarihi: 26.10.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 09:56
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Emir Sarıgül’ün aşk üçgeni! Sibel Can’la fena yakalandı

Emir Sarıgül, geçen mayıs ayında şarkıcı Sibel Can ile tekne tatilinde görüntülenmişti. İkilini teknede çekilen fotoğrafları uzun süre gündem olmuştu.

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Emir Sarıgül’ün aşk üçgeni! Sibel Can’la fena yakalandı

Sibel Can ve Emir Sarıgül, bir kez daha kameralara yakalandı. tv100'ün haberine göre; Sibel Can ve Emir Sarıgül aynı araçla İstanbul'daki bir restorana gitti ve arkadaşlarıyla buluştu.

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Emir Sarıgül’ün aşk üçgeni! Sibel Can’la fena yakalandı

YEMEKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

Bir mekanda yemek yiyen çiftin o anları kameralara yansıdı. Yemekte Sibel Can'ın çok keyifli olduğu gözlerden kaçmadı.

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Emir Sarıgül’ün aşk üçgeni! Sibel Can’la fena yakalandı

İkilini görüntüsü, kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Emir Sarıgül'ün eski aşkı Buket Aydın'a işaret ederek yorumlarda bulundu.

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Emir Sarıgül’ün aşk üçgeni! Sibel Can’la fena yakalandı

NE OLMUŞTU?

Buket Aydın'ın eski sevgilisi Emir Sarıgül, geçtiğimiz aylarda şarkıcı Sibel Can ile tekne tatilinde görüntülenmişti. Aydın ise magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından ilk kez gazetecilerin karşısına geçti ve açıklamalarda bulunmuştu.