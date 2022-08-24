Hande Erçel ailesi için kesenin ağzını açtı! Tatil masrafları dudak uçuklattı

Son günlerde biten ilişkileriyle gündemden düşmeyen güzel oyuncu Hande Erçel, güzelliğiyle baş döndürüyor. Instagram'da en çok takipçiye sahip olan Türk kadın oyuncu Erçel, pozlarıyla adından sıkça bahsettiriyor. Güzel oyuncu Hande Erçel, kardeşi Gamze Erçel ile tekne tatiline çıktı. Ünlü oyuncunun, bir haftalık mavi tur için ödediği rakam ise dudak uçuklattı