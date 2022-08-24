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Hande Erçel ailesi için kesenin ağzını açtı! Tatil masrafları dudak uçuklattı

Son günlerde biten ilişkileriyle gündemden düşmeyen güzel oyuncu Hande Erçel, güzelliğiyle baş döndürüyor. Instagram'da en çok takipçiye sahip olan Türk kadın oyuncu Erçel, pozlarıyla adından sıkça bahsettiriyor. Güzel oyuncu Hande Erçel, kardeşi Gamze Erçel ile tekne tatiline çıktı. Ünlü oyuncunun, bir haftalık mavi tur için ödediği rakam ise dudak uçuklattı

Giriş Tarihi: 24.08.2022 15:55 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 15:55
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Hande Erçel ailesi için kesenin ağzını açtı! Tatil masrafları dudak uçuklattı

Yaklaşık bir yıldır ekranlardan uzak olan Hande Erçel, aşk hayatıyla adından söz ettirmişti. Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından gönlünü eski rol arkadaşı Kaan Yıldırım'a kaptıran Erçel'in bu ilişkisi de kısa sürmüştü.

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Hande Erçel ailesi için kesenin ağzını açtı! Tatil masrafları dudak uçuklattı

Hande Erçel "Hayatımda kimse yok... Şu an işimle yoğunum. Çok mutluyum. Kaan hep arkadaşımdı, arkadaşım kalacak" diyerek ayrılık haberlerini doğrulamıştı.

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Hande Erçel ailesi için kesenin ağzını açtı! Tatil masrafları dudak uçuklattı

Özel hayatıyla her zaman konuşulana Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam etti. Arabasının üzerinde derin yırtmaçlı kıyafetiyle verdiği pozlarıma takipçilerinden, "Gözlerimi alamıyorum", "Harikasın", "Çok özledik" yorumları gelmişti.

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Hande Erçel ailesi için kesenin ağzını açtı! Tatil masrafları dudak uçuklattı

Hande Erçel, sosyal medya hesabından yeni bir fotoğrafını paylaşmıştı. Ancak bu fotoğrafında kullandığı filtrenin adı, Kerem Bürsin'in filtresi olan The Bursin'di. Bu durum ise sosyal medyada Erçel'in Bürsin'e gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.

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Hande Erçel ailesi için kesenin ağzını açtı! Tatil masrafları dudak uçuklattı

AİLESİ İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

Yazın son günlerini değerlendirmek isteyen Hande Erçel'in, ailesi ve arkadaşları için tekne kiraladı.