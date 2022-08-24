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Haberler Galeri Burcu Esmersoy'dan Nazım Akmandil itirafı! İlk kez anlattı

Burcu Esmersoy'dan Nazım Akmandil itirafı! İlk kez anlattı

Berk Suyabatmaz ile boşanmasının ardından uzun süredir hayatında kimse olmayan Burcu Esmersoy, iki yıllık aşk orucunu geçtiğimiz aylarda bozmuştu. Kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile birliktelik yaşayan Esmersoy, sürpriz şekilde evlilik kararı almıştı. Nikah masasına oturmak için gün sayan ünlü isim sevgilisiyle nasıl tanıştıklarını ilk kez anlattı. Burcu Esmersoy, düğüne günler kala yaptığı itiraflarla sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: 24.08.2022 16:28 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 16:31
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Burcu Esmersoy’dan Nazım Akmandil itirafı! İlk kez anlattı

2019'da Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, iki yıllık aşk orucunu bozmuştu. Esmersoy'un sır gibi sakladığı aşkının kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil olduğu ortaya çıkmıştı.

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Burcu Esmersoy’dan Nazım Akmandil itirafı! İlk kez anlattı

Şimdilerde nikah masasına oturmak için gün sayan Burcu Esmersoy, müstakbel eşi Nazım Akmandil ile tanışma hikayesini ilk kez anlattı.

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Burcu Esmersoy’dan Nazım Akmandil itirafı! İlk kez anlattı

Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Burcu Esmersoy 'Bomboş bir uçakta yanyana oturduk' dedi. Devamında ise şunları söyledi...

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Burcu Esmersoy’dan Nazım Akmandil itirafı! İlk kez anlattı

"Bir sabah 8.15 uçağıyla Berlin'e uçarken, bomboş bir uçakta 2A ve 2B'ye oturduk biz. Boş uçakta yan yana! Uçak kalkmadan uyurum ben, yorucu bir tempoda çalıştığım için hep uyurum ben.

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Burcu Esmersoy’dan Nazım Akmandil itirafı! İlk kez anlattı

Dikine uyuyabilen bir insanım, ne kadar hoş bir çocuk onun yanında uyumayayım şimdi horlarım ben diye, başka yere oturdum. Uçak indi, uçaktan indik, pasaport kuyruğuyla karşılaştım, 1 saat 45 dakika!