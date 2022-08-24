Burcu Esmersoy'dan Nazım Akmandil itirafı! İlk kez anlattı

Berk Suyabatmaz ile boşanmasının ardından uzun süredir hayatında kimse olmayan Burcu Esmersoy, iki yıllık aşk orucunu geçtiğimiz aylarda bozmuştu. Kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile birliktelik yaşayan Esmersoy, sürpriz şekilde evlilik kararı almıştı. Nikah masasına oturmak için gün sayan ünlü isim sevgilisiyle nasıl tanıştıklarını ilk kez anlattı. Burcu Esmersoy, düğüne günler kala yaptığı itiraflarla sosyal medyada gündem oldu.