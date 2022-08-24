Hayal Köseoğlu'nun estetiksiz hali şoke etti! Eski halini gören tanıyamadı

Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Pelin karakteriyle hafızalara kazınan Hayal Köseoğlu, rol aldığı yeni yapımlarla son yılların en popüler isimlerinden oldu. Son olarak yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çeken Köseoğlu, dizi sektöründeki güzellik algısına ve erkek egemen dünyaya isyan etti. "Bir kadın olarak kadınlarla yarış atı gibi rekabet halinde olmaktan bıktım" diyen güzel oyuncunun estetiksiz hali görenleri şaşırttı. Hayal Köseoğlu'nun eski halini gören tanıyamadı.