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Hayal Köseoğlu'nun estetiksiz hali şoke etti! Eski halini gören tanıyamadı

Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Pelin karakteriyle hafızalara kazınan Hayal Köseoğlu, rol aldığı yeni yapımlarla son yılların en popüler isimlerinden oldu. Son olarak yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çeken Köseoğlu, dizi sektöründeki güzellik algısına ve erkek egemen dünyaya isyan etti. "Bir kadın olarak kadınlarla yarış atı gibi rekabet halinde olmaktan bıktım" diyen güzel oyuncunun estetiksiz hali görenleri şaşırttı. Hayal Köseoğlu'nun eski halini gören tanıyamadı.

Giriş Tarihi: 24.08.2022 13:08 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 13:08
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Hayal Köseoğlu’nun estetiksiz hali şoke etti! Eski halini gören tanıyamadı

Aşk-ı Memnu'dan Muhteşem Yüzyıl'a kadar birçok yapımda rol alan Hayal Köseoğlu, son yılların en popüler isimlerinden oldu.

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Hayal Köseoğlu’nun estetiksiz hali şoke etti! Eski halini gören tanıyamadı

Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Köseoğlu'nun estetiksiz halini gören gözlerine inanamadı.

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Hayal Köseoğlu’nun estetiksiz hali şoke etti! Eski halini gören tanıyamadı

İşte Hayal Köseoğlu ve birçok ünlü ismin yıllar içindeki inanılmaz değişimi...

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Hayal Köseoğlu’nun estetiksiz hali şoke etti! Eski halini gören tanıyamadı

Ayça Ayşin Turan

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Hayal Köseoğlu’nun estetiksiz hali şoke etti! Eski halini gören tanıyamadı

Ayça Ayşin Turan