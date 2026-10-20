Beyza Gemici'nin Survivor'dan arkadaşı Serhan Onat, Merve Küsmenoğlu ile Mecidiyeköy'de düzenlenen düğün töreninde hayatını birleştirdi. Düğünde oyuncu Cansel Elçin sembolik olarak nikâh memurluğu yaptı.

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Serhan Onat'ın yakın dostu Keremcem ise seslendirdiği slow şarkıyla geceye romantik bir atmosfer kattı. Çift, Keremcem'in şarkısı eşliğinde dans ederek mutluluklarını davetlilerle paylaştı.

Serhan Onat ve Merve Küsmenoğlu, düğün öncesinde muhabirlere yaptıkları açıklamada heyecanlarını dile getirdi. Çift, "Çok heyecanlıyız. Arkadaşlarımızın uzun zamandır beklediği bir gündü. Bu gece harika bir eğlence olacak" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'in haberine göre Onat, uzun süredir devam eden birlikteliklerine ilişkin, "Çok uzun süredir devam eden bir birlikteliğimiz var. 'Survivor'dan dolayı artık herkes Merve'ye olan aşkımı biliyor" diye konuştu.