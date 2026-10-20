Survivor Beyza Gemici yeni aşkıyla ortaya çıktı! Ünlü çiftin düğününde poz verdi
Survivor 2026'da Sercan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddialarını reddeden Beyza Gemici, Serhan Onat ve Merve Küsmenoğlu'nun düğününe yeni sevgilisiyle katıldı. Beyza'nın sevgilisiyle verdiği pozlar ilgi gördü.
Survivor 2026'nın en çok konuşulan yarışmacılarından Beyza Gemici, yarışmadaki performansının yanı sıra Sercan Yıldırım'la hakkında ortaya atılan aşk iddialarıyla da gündeme gelmişti. Yıldırım'ın bulunduğu adaya yüzerek gitmesi ve ikilinin baş başa sohbet ederken görüntülenmesi, uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.
KERİMHAN DUMAN İLE YOLLARINI AYIRMIŞTI
O dönemde Arka Sokaklar dizisinde rol alan Kerimhan Duman'la üç yıllık bir ilişki yaşayan Beyza, Sercan Yıldırım'la yakınlaştığı iddiaları ve sosyal medyadaki tepkilerin ardından sevgilisinden ayrılmıştı.
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Beyza Gemici, geçtiğimiz ay ise sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla takipçilerini üzmüştü. Duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına hâkim olamayan Gemici, kimseyle iletişim kuramadığını ve psikolojik açıdan oldukça zor bir dönemden geçtiğini dile getirmişti.
"İLGİ DEĞİL, YARDIM İSTİYORUM"
Yaşadığı zorlukları gözyaşları içinde anlatan Survivor Beyza, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kimseyle konuşamıyorum, psikolojik olarak çok sıkıntıdayım. Kendime zarar vermek üzereyim. Kendimi yok etmek üzereyim. Sana diyorlar ki ilgi istiyor. Hayır, yardım istiyorum. İlgi istemiyorum."
YENİ AŞKIYLA DÜĞÜNDE GÖRÜNTÜLENDİ
Bu paylaşımıyla sevenlerini endişelendiren Beyza Gemici, bu kez Serhan Onat ile Merve Küsmenoğlu'nun düğününde ortaya çıktı. Düğüne yeni sevgilisiyle katılan Survivor Beyza, sevgilisiyle birlikte verdiği pozlarla dikkat çekti.