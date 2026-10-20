-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Survivor Beyza Gemici yeni aşkıyla ortaya çıktı! Ünlü çiftin düğününde poz verdi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Survivor 2026'da Sercan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddialarını reddeden Beyza Gemici, Serhan Onat ve Merve Küsmenoğlu'nun düğününe yeni sevgilisiyle katıldı. Beyza'nın sevgilisiyle verdiği pozlar ilgi gördü.

Survivor Beyza Gemici yeni aşkıyla ortaya çıktı! Ünlü çiftin düğününde poz verdi 1

Survivor 2026'nın en çok konuşulan yarışmacılarından Beyza Gemici, yarışmadaki performansının yanı sıra Sercan Yıldırım'la hakkında ortaya atılan aşk iddialarıyla da gündeme gelmişti. Yıldırım'ın bulunduğu adaya yüzerek gitmesi ve ikilinin baş başa sohbet ederken görüntülenmesi, uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.

Survivor Beyza Gemici yeni aşkıyla ortaya çıktı! Ünlü çiftin düğününde poz verdi 2

KERİMHAN DUMAN İLE YOLLARINI AYIRMIŞTI

O dönemde Arka Sokaklar dizisinde rol alan Kerimhan Duman'la üç yıllık bir ilişki yaşayan Beyza, Sercan Yıldırım'la yakınlaştığı iddiaları ve sosyal medyadaki tepkilerin ardından sevgilisinden ayrılmıştı.

Survivor Beyza Gemici yeni aşkıyla ortaya çıktı! Ünlü çiftin düğününde poz verdi 3

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Beyza Gemici, geçtiğimiz ay ise sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla takipçilerini üzmüştü. Duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına hâkim olamayan Gemici, kimseyle iletişim kuramadığını ve psikolojik açıdan oldukça zor bir dönemden geçtiğini dile getirmişti.

Survivor Beyza Gemici yeni aşkıyla ortaya çıktı! Ünlü çiftin düğününde poz verdi 4

"İLGİ DEĞİL, YARDIM İSTİYORUM"

Yaşadığı zorlukları gözyaşları içinde anlatan Survivor Beyza, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kimseyle konuşamıyorum, psikolojik olarak çok sıkıntıdayım. Kendime zarar vermek üzereyim. Kendimi yok etmek üzereyim. Sana diyorlar ki ilgi istiyor. Hayır, yardım istiyorum. İlgi istemiyorum."

Survivor Beyza Gemici yeni aşkıyla ortaya çıktı! Ünlü çiftin düğününde poz verdi 5

YENİ AŞKIYLA DÜĞÜNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Bu paylaşımıyla sevenlerini endişelendiren Beyza Gemici, bu kez Serhan Onat ile Merve Küsmenoğlu'nun düğününde ortaya çıktı. Düğüne yeni sevgilisiyle katılan Survivor Beyza, sevgilisiyle birlikte verdiği pozlarla dikkat çekti.

Survivor Beyza Gemici yeni aşkıyla ortaya çıktı! Ünlü çiftin düğününde poz verdi 6

SERHAN ONAT VE MERVE KÜSMENOĞLU EVLENDİ

Beyza Gemici'nin Survivor'dan arkadaşı Serhan Onat, Merve Küsmenoğlu ile Mecidiyeköy'de düzenlenen düğün töreninde hayatını birleştirdi. Düğünde oyuncu Cansel Elçin sembolik olarak nikâh memurluğu yaptı.

Survivor Beyza Gemici yeni aşkıyla ortaya çıktı! Ünlü çiftin düğününde poz verdi 7

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Serhan Onat'ın yakın dostu Keremcem ise seslendirdiği slow şarkıyla geceye romantik bir atmosfer kattı. Çift, Keremcem'in şarkısı eşliğinde dans ederek mutluluklarını davetlilerle paylaştı.

Serhan Onat ve Merve Küsmenoğlu, düğün öncesinde muhabirlere yaptıkları açıklamada heyecanlarını dile getirdi. Çift, "Çok heyecanlıyız. Arkadaşlarımızın uzun zamandır beklediği bir gündü. Bu gece harika bir eğlence olacak" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'in haberine göre Onat, uzun süredir devam eden birlikteliklerine ilişkin, "Çok uzun süredir devam eden bir birlikteliğimiz var. 'Survivor'dan dolayı artık herkes Merve'ye olan aşkımı biliyor" diye konuştu.

Survivor Beyza Gemici yeni aşkıyla ortaya çıktı! Ünlü çiftin düğününde poz verdi 8

ÜNLÜ İSİMLERDEN ÇİFTE TEBRİK

Düğüne katılan oyuncu Kubilay Aka, çiftin ilişkisine ilişkin, "Senelerdir eşlik ettiğimiz bir ilişki bu. 'Evet' diyeceklerini izlemek mutluluk verici" dedi.

Oyuncu Hande Doğandemir de yakın arkadaşlarına mutluluk dileyerek, "Çok mutlu olsunlar inşallah. Çok sevdiğim arkadaşlarım" ifadelerini kullandı. Doğandemir, "Çeyiziniz hazır mı?" sorusuna ise gülerek, "Hazır tabii" yanıtını verdi.

Fatoş Seğmen'in evlat acısı! Kızı Alya'nın hastalığını anlattı
Sonraki Galeri
Fatoş Seğmen'in evlat acısı! Kızı Alya'nın hastalığını anlattı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin