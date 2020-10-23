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23 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Hercai'nin Cihan Şadoğlu'su Serdar Özer'in eşi bakın kim çıktı! Hercai'nin Cihan Şadoğlu'su Serdar Özer'in eşi bakın kim çıktı!
Atv'nin sevilen dizisi Hercai cuma gecelerinin vazgeçilmezi olurken dizide Cihan Şadoğlu karakterine hayat veren Serdar Özer, dizinin sevenleri tarafından araştırma konusu oldu. Serdar Özer'in özel hayatını araştıranlar, yakışıklı oyuncunun eşinin kim olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte merak edenler için Hercai'nin Cihan Şadoğlu'su Serdar Özer'in eşi...
Giriş Tarihi: 23.10.2020 16:33 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 16:34
Atv'nin rekortmen dizisi Hercai'de Cihan Şadoğlu karakterine hayat veren Serdar Özer özel hayatıyla merak konusu oldu. Serdar Özer'in hayatını mercek altına alanlar yakışıklı oyuncunun eşinin görünce çok şaşırdı. İşte merak edenler için Hercai'nin Cihan Şadoğlu'su Serdar Özer'in eşi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
YUNUS EMRE YILDIRIMER
YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER
YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER
MELİKE İPEK YALOVA