Hercai'nin Cihan Şadoğlu'su Serdar Özer'in eşi bakın kim çıktı!

Atv'nin sevilen dizisi Hercai cuma gecelerinin vazgeçilmezi olurken dizide Cihan Şadoğlu karakterine hayat veren Serdar Özer, dizinin sevenleri tarafından araştırma konusu oldu. Serdar Özer'in özel hayatını araştıranlar, yakışıklı oyuncunun eşinin kim olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte merak edenler için Hercai'nin Cihan Şadoğlu'su Serdar Özer'in eşi...