Altı Üstü İstanbul’da Emir’in mutluluğu yarım kaldı! Uzay’ın planı herkesi şaşırttı

ATV'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", heyecan dolu on sekizinci bölümüyle dün akşam izleyiciyle buluştu. Bayram'ın sakladığı gerçekler ailesini dağıtırken, Uzay'ın Emir'e kurduğu tuzak bölümün çarpıcı finaline damga vurdu.

Altı Üstü İstanbul'un 18. bölümünde Uzay, Emir'in suyuna doping maddesi karıştırarak ona tuzak kurdu. Maçta üç gol atarak takımını zafere taşıyan Emir'in doping testinin pozitif çıkmasıyla lisansı askıya alındı ve ailesine yeni bir hayat kurma hayalleri tehlikeye girdi.

EMİR'E BÜYÜK DARBE! 18. BÖLÜMDE NELER OLDU? Hikmet'in ölümüyle kardeşi Can'a ulaşma umudunu kaybettiğini düşünen Uzay, öfkesini Hasan'dan çıkardı. Kardeşini bulabilmek için Naz ve Melek'i tehlikeye atmayı göze aldığı anlaşılınca kızların da tepkisiyle karşılaştı. Yaşadıklarının ardından öfkesi daha da büyüyen Uzay, Emir ile Hasan'ın her şeyini ellerinden almaya yemin etti.

Annesi Esra'yı eve getiren Uzay, onu alıkoyan Galip'i polise teslim etti. Bayram'ın da Galip'e yardım ettiğini ailesine açıklaması, büyük bir hesaplaşmayı beraberinde getirdi. Eşinin yaptıklarını öğrenen Zehra evden ayrılırken Emir ve Nihal de annelerini yalnız bırakmadı.

Üçü birlikte boş dükkâna sığınırken Emir, annesi ve ablasına yeni bir hayat kurmaya kararlıydı. Maçtan alacağı primle ev tutacağına söz veren Emir, yaşadığı zorluklara rağmen umudunu korudu. Hasan ise Hikmet'in ölmeden önce söylediği "Bayram kaçırdı…" sözlerini unutamadı. Bayram'ın geçmişini araştırmaya başlayan Hasan, henüz emin olamadığı şüphelerini Emir'e anlatamadı.

