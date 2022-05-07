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Hamdi Alkan'dan tek celsede boşanan Selen Görgüzel’in yeni hamle

Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliği tek celsede sona eren Selen Görgüzel, eski eşinin boşanırken kendisine verdiği 2005 model otomobille de gündem olmuştu. Kuruçeşme'de görüntülenen Görgüzel, 1 milyon TL'lik yeni aracıyla dikkat çekmişti. Eski eşinden kalan izleri teker teker silen Görgüzel, son olarak Instagram'da kullandığı Alkan soyadını hesabından kaldırmak istedi. Instagram'a e-mail atarak soyadı için çözüm üretmelerini istedi.

Giriş Tarihi: 07.05.2022 12:12
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Hamdi Alkan’dan tek celsede boşanan Selen Görgüzel’in yeni hamle

Selen Görgüzel, Hamdi Alkan'dan boşanınca Instagram'da kullandığı eşine ait Alkan soyadını hesabından kaldırmak istedi.

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Hamdi Alkan’dan tek celsede boşanan Selen Görgüzel’in yeni hamle

Ancak hesabı mavi tik'li olduğu için isim üzerinde değişiklik yapmasına izin verilmedi. Eğer ismini değiştirirse mavi tik özelliğini kaybedeceğini öğrenen oyuncu, Instagram'a e-mail atarak soyadı için çözüm üretmelerini istedi.

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Hamdi Alkan’dan tek celsede boşanan Selen Görgüzel’in yeni hamle

Görgüzel, etkileşimi, profili, takipçi sayısı yüksek hesap olduğu için hesabını kapatmak istemiyor.

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Hamdi Alkan’dan tek celsede boşanan Selen Görgüzel’in yeni hamle

Bu durum boşanan birçok kadın için de sorun teşkil ediyor.

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Hamdi Alkan’dan tek celsede boşanan Selen Görgüzel’in yeni hamle

Öte yandan; Selen Görgüzel önceki akşam Kuruçeşme'de sahne alacağı mekana girerken objektiflere yansıdı.