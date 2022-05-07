07 Mayıs 2022, Cumartesi
Hamdi Alkan'dan tek celsede boşanan Selen Görgüzel’in yeni hamle
Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliği tek celsede sona eren Selen Görgüzel, eski eşinin boşanırken kendisine verdiği 2005 model otomobille de gündem olmuştu. Kuruçeşme'de görüntülenen Görgüzel, 1 milyon TL'lik yeni aracıyla dikkat çekmişti. Eski eşinden kalan izleri teker teker silen Görgüzel, son olarak Instagram'da kullandığı Alkan soyadını hesabından kaldırmak istedi. Instagram'a e-mail atarak soyadı için çözüm üretmelerini istedi.
Giriş Tarihi: 07.05.2022 12:12
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