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Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel gözyaşlarını tutamadı! Eski eşi teselli etti

Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan'ın 9 yıllık evliliği tek celsede bitti. Çift, yaşadıkları anlaşmazlıkları çözüme kavuşturamayınca boşanmaya karar verdi. 10 dakikada biten duruşmanın ardından Selen Görgüzel gözyaşlarını tutamazken teselliyi eski eşi Hamdi Alkan verdi. Görgüzel biten evliliğinin ardından sosyal medyadan da duygusal bir paylaşımda bulundu. İşte boşanmanın detayları ve sonrasında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 19.03.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 10:46
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Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel gözyaşlarını tutamadı! Eski eşi teselli etti

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu-şarkıcı Selen Görgüzel'in 8 yıllık evlilikleri tek celsede bitti.

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Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel gözyaşlarını tutamadı! Eski eşi teselli etti

Çift, 2014 yılında Roma'da evlenmişti. İddiaya göre çiftin ilk zamanlar iyi giden evlilikleri fikir uyuşmazlığı nedeniyle çatırdamaya başladı.

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Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel gözyaşlarını tutamadı! Eski eşi teselli etti

Hamdi Alkan da avukatı aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi'ne başvurarak eşine, 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı boşanma davası açtı.

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Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel gözyaşlarını tutamadı! Eski eşi teselli etti

BOŞANINCA AĞLADI

Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Hamdi Alkan, avukatı Fahrettin Cem Keser ile katıldı. Selen Görgüzel de avukatı Şeyda Yıldırım ile duruşmada hazır bulundu.

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Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel gözyaşlarını tutamadı! Eski eşi teselli etti

Görgüzel'e destek için gelen arkadaşları mahkeme salonu önünde duruşmanın bitmesini bekledi. Gizlilik kararının olduğu duruşma 10 dakika sürdü.