Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel gözyaşlarını tutamadı! Eski eşi teselli etti

Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan'ın 9 yıllık evliliği tek celsede bitti. Çift, yaşadıkları anlaşmazlıkları çözüme kavuşturamayınca boşanmaya karar verdi. 10 dakikada biten duruşmanın ardından Selen Görgüzel gözyaşlarını tutamazken teselliyi eski eşi Hamdi Alkan verdi. Görgüzel biten evliliğinin ardından sosyal medyadan da duygusal bir paylaşımda bulundu. İşte boşanmanın detayları ve sonrasında yaşananlar...