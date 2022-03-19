19 Mart 2022, Cumartesi
Berk Oktay'dan olaylı şekilde boşanan Merve Şarapçıoğlu'na sevgilisi Oğuz Kayhan’dan bıçaklı saldırı!
Berk Oktay'la olaylı şekilde boşanan Merve Şarapçıoğlu, kısa süre sonra Demet Akalın'ın eski eşi Oğuz Kayhan ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bir dargın bir barışık ilişkisini kısa süre önce sonlandıran Şarapçıoğlu büyük şok yaşadı. Kayhan'ın, ayrıldığı avukat sevgilisi Merve Şarapçıoğlu'nun evinin kapısına bıçakla dayandığı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 19.03.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 11:21
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