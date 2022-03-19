Berk Oktay’dan olaylı şekilde boşanan Merve Şarapçıoğlu’na sevgilisi Oğuz Kayhan’dan bıçaklı saldırı!

DEMET AKALIN'IN ESKİ EŞİ OĞUZ KAYHAN'LA BİRLİKTE

Ünlü oyuncudan olaylı bir şekilde boşanan ve dava sürecinde yaptığı açıklamalarla gündem olan Merve Şarapçıoğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Şarapçıoğlu, ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın 2006 yılında evlenip aynı yıl boşandığı Oğuz Kayhan'la aşk yaşamaya başladı.