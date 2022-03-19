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Haberler Galeri Berk Oktay'dan olaylı şekilde boşanan Merve Şarapçıoğlu'na sevgilisi Oğuz Kayhan’dan bıçaklı saldırı!

Berk Oktay'dan olaylı şekilde boşanan Merve Şarapçıoğlu'na sevgilisi Oğuz Kayhan’dan bıçaklı saldırı!

Berk Oktay'la olaylı şekilde boşanan Merve Şarapçıoğlu, kısa süre sonra Demet Akalın'ın eski eşi Oğuz Kayhan ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bir dargın bir barışık ilişkisini kısa süre önce sonlandıran Şarapçıoğlu büyük şok yaşadı. Kayhan'ın, ayrıldığı avukat sevgilisi Merve Şarapçıoğlu'nun evinin kapısına bıçakla dayandığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 19.03.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 11:21
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Berk Oktay’dan olaylı şekilde boşanan Merve Şarapçıoğlu’na sevgilisi Oğuz Kayhan’dan bıçaklı saldırı!

Berk Oktay, şimdilerde ''Kuruluş Osman'' dizisinde Malhun Hatun karakterine hayat veren güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşıyor. Evlilik hazırlığında olan ikiliden Berk Oktay, bu sefer de eski eşi nedeniyle magazin gündemine geldi.

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Berk Oktay’dan olaylı şekilde boşanan Merve Şarapçıoğlu’na sevgilisi Oğuz Kayhan’dan bıçaklı saldırı!

Berk Oktay, özel görüntülerini internette yaydığı iddiasında bulunduğu Merve Şarapçıoğlu ile evliliğini geçtiğimiz yıllarda noktalamıştı.

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Berk Oktay’dan olaylı şekilde boşanan Merve Şarapçıoğlu’na sevgilisi Oğuz Kayhan’dan bıçaklı saldırı!

DEMET AKALIN'IN ESKİ EŞİ OĞUZ KAYHAN'LA BİRLİKTE

Ünlü oyuncudan olaylı bir şekilde boşanan ve dava sürecinde yaptığı açıklamalarla gündem olan Merve Şarapçıoğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Şarapçıoğlu, ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın 2006 yılında evlenip aynı yıl boşandığı Oğuz Kayhan'la aşk yaşamaya başladı.

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Berk Oktay’dan olaylı şekilde boşanan Merve Şarapçıoğlu’na sevgilisi Oğuz Kayhan’dan bıçaklı saldırı!

Şarapçıoğlu'nun, geçtiğimiz günlerde bir küsüp, bir barıştığı sevgilisi Oğuz Kayhan'la yine ayrıldığı ortaya çıktı. Ayrılık sonrası sinirlenen işletmecinin, telefonda avukatla tartıştığı öğrenildi. Konuşmanın uzaması üzerine Kayhan, Şarapçıoğlu'nun Fulya'daki evine baskın yaptı.

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Berk Oktay’dan olaylı şekilde boşanan Merve Şarapçıoğlu’na sevgilisi Oğuz Kayhan’dan bıçaklı saldırı!

BIÇAKLA KAPISINA DAYANDI

Alkollü ve aşırı sinirli olduğu söylenenen işletmecinin, bıçakla avukatın kapısına dayandığı iddia edildi. Araya Şarapçıoğlu'nun bir arkadaşı girerken, avukatın sinir krizi geçirdiği konuşuluyor.